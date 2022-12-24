الجيش يحل محل موظفي الجوازات في مطارات بريطانيا.. ما القصة؟

اضطلع عسكريون بمهام عناصر مراقبة جوازات السفر في مطارات المملكة المتحدة في خضم إضراب موظفي شرطة الحدود، في أحدث سلسلة إضرابات ينفّذها العاملون في القطاع العام للمطالبة بتحسين الأجور.

ومن المتوقّع أن يصل نحو ربع مليون مسافر إلى المطارات الستة المشمولة بالإضراب الذي يسبق عطلة الميلاد التي تصادف نهاية الأسبوع.

وفي حين تم تنبيه المسافرين إلى أنهم قد يواجهون تأخيرا، أكد مطارا غاتويك وهيثرو أن قاعات الهجرة فيهما تعمل كالمعتاد أمس الجمعة بعدما استعانت الحكومة بعناصر من القوات المسلّحة وموظفين من الخدمة المدنية.

وشارك في الإضراب الذي نظّمته نقابة الخدمات العامة والتجارية (PCS) نحو ألف عامل في مطارات هيثرو وبرمنغهام وكارديف وغاتويك وغلاسكو ومانشستر وميناء نيوهافن في الجنوب.

والإضراب هو الأول من ثمانية إضرابات تنظّم يوميا بين الجمعة والأول من كانون الثاني، باستثناء 27 كانون الأول.

ويأتي التحرّك في أعقاب إضرابات نظّمها هذا الأسبوع الممرضين وطواقم سيارات الإسعاف احتجاجا على رفض الحكومة زيادة أجورهم التي بقيت سنوات على حالها في خضم أزمة غلاء معيشة أدت إلى ارتفاع التضخم إلى ما يقرب من 11%.

(سكاي نيوز)