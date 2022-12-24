طلب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، من رؤساء شركات تصنيع الأسلحة بذل قصارى جهدهم لضمان حصول الجيش الروسي على جميع الأسلحة والمعدات العسكرية التي يحتاجها للقتال في أوكرانيا.

وقال بوتين، خلال زيارة لمركز "تولا" لتصنيع الأسلحة، إن العمليات الروسية في أوكرانيا تأتي في إطار جهد تاريخي لمواجهة ما أسماه "التأثير الزائد عن الحد للقوى الغربية على الشؤون العالمية".

وأضاف "المهمة الرئيسية التي يجب أن تأتي على رأس أولويات مجمعنا الصناعي العسكري هي تزويد وحداتنا وقوات الخطوط الأمامية بكل ما يحتاجونه من أسلحة ومعدات وذخيرة وعتاد بالكميات اللازمة والجودة المناسبة في أقرب وقت ممكن".

وأردف "من المهم أيضا تحسين الخصائص الفنية للأسلحة والمعدات التي يستخدمها مقاتلونا بشكل كبير بناء على الخبرة القتالية التي اكتسبناها".

وتشير تقديرات عسكرية غربية إلى خسارة موسكو نصف الأراضي التي سيطرت عليها في أوكرانيا منذ بدء عملياتها العسكرية في فبراير الماضي.

وأعلن الكرملين، أمس الجمعة، إحراز "تقدم كبير" نحو "نزع سلاح" أوكرانيا، وهو أحد الأهداف التي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عندما أطلق العملية العسكرية على كييف قبل عشرة أشهر.

واستعرض المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف التقد مالعسكري الروسي عندما سئل خلال إحاطة صحفية عن تصريحات بوتين الذي قال الخميس، إن قدرات أوكرانيا الدفاعية قريبة من الصفر.

وردّ بيسكوف: "يمكن القول إن هناك تقدما كبيرا نحو نزع السلاح".

وفيما يتعلق بتقرير صحيفة "وول ستريت جورنال" عن استعداد كييف لطرح خطة سلام أوكرانية، قال بيسكوف إنه لا علم لدى روسيا بهذه الخطة.

(سكاي نيوز)