المملكة والقوة.. كيف يمكن إنقاذ العلاقة الأميركية - السعودية؟

في تشرين الأول 2022، أعلنت المملكة العربية السعودية أن أوبك +، وهي مجموعة من الدول المصدرة للنفط، ستخفض إنتاج النفط بشكل كبير: بمقدار مليوني برميل يوميًا.

وبحسب مجلة "فورين أفيرز" الأميركية، "بصفتها أكبر مصدر للنفط في العالم، فدائماً كان زمام المبادرة في يد السعوديين، وذلك في اطار جهود المجموعة لإدارة سوق النفط العالمية. كان لهذه الخطوة تأثير فوري وإن كان متواضعًا نسبيًا على أسعار النفط. لكن الصدمة التي شعر بها الأميركيون كانت جيوسياسية أكثر منها اقتصادية: فقد طلبت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من المملكة العربية السعودية تأجيل عملية الخفض. لكن الرياض مضت في ذلك على أي حال، متجاهلة طلب واشنطن".

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وتابعت المجلة، "أثارت الاتهامات المتبادلة بين واشنطن والرياض تساؤلات حول مستقبل العلاقات الثنائية. في الأشهر الفاصلة، تراجعت حدة التوتر لدى الجانبين، ويبدو من غير المرجح أن تؤدي إعادة تقييم العلاقات مع المملكة العربية السعودية التي وعدت بها إدارة بايدن إلى تغيير كبير. وجاءت أزمة أوبك + وتداعياتها لتشير إلى بلوغ مرحلة جديدة في العلاقة. ولأول مرة منذ منتصف القرن العشرين، عندما بدأت العلاقة، ها هي الرياض لم تعد على متن استراتيجية واشنطن الكبرى".

بحسب المجلة، "يشير الجدل حول منظمة أوبك + إلى ثلاثة تغييرات مهمة في العلاقة الثنائية وستكون لها عواقب أكثر ديمومة من تصرفات وردود فعل أي من صناع القرار. أولاً، تغير ميزان القوى العالمي. يتضاءل النفوذ النسبي لواشنطن مع تحول النظام الدولي إلى متعدد الأقطاب، مما يجعل الدول ذات القوة المعتدلة مثل المملكة العربية السعودية أكثر عرضة للتحوط في رهاناتها وأقل احتمالية لمشاركة المصير عينه مع قوة عظمى واحدة فقط. ثانيًا، بينما يدفع تغير المناخ العالم بعيدًا عن الوقود الأحفوري، تتعرض المملكة العربية السعودية لضغوط للاستفادة من احتياطاتها النفطية بينما لا تزال تستطيع تأمينها. ثالثًا، مثل كل قضية ذات أهمية في السياسة الأميركية، أصبحت مسألة العلاقات الأميركية مع المملكة العربية السعودية مستقطبة بشكل مكثف على طول الخطوط الحزبية في الولايات المتحدة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن السعوديين أنفسهم أوضحوا تفضيلهم للجمهوريين".

وتابعت المجلة، "إن التداخل الاستراتيجي الكبير الذي حدد العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية على مدى عقود لم يعد موجوداً. لكن آفاق التعاون في مجموعة ضيقة نسبيًا من القضايا الإقليمية والاقتصادية تظل جيدة، إذا فهم كلا الجانبين هذه التحولات حتى يتمكنوا من الوصول إلى مجموعة أكثر واقعية من التوقعات المشتركة. إن المملكة لم تعد شريكًا تلقائيًا للولايات المتحدة. فالعلاقة الاستراتيجية الحميمة التي طبعت العصور السابقة لن تعود. لكن التعاون المحدود ممكن، حتى لو استمرت السياسات المحلية على كلا الجانبين في إظهار الصعوبات".

وأضافت المجلة، "على الرغم من أن المملكة العربية السعودية تفضل دائمًا أسعار نفط أعلى مما يرغب به رؤساء الولايات المتحدة، فقد اعتادت المملكة في بعض الأحيان الاستجابة لطلبات واشنطن لزيادة المعروض وضخ المزيد من النفط في السوق، عادةً في الفترة التي تسبق الانتخابات الأميركية. لكن في تشرين الأول 2022، تم تجاهل نداءات واشنطن. من وجهة نظر الرياض، يجب أن تستغل المملكة فرصتها الأخيرة للاستفادة قبل انتهاء عصر النفط. إلا أن الضرورات التي تسعى المملكة إلى تحقيقها لن تتوافق دائمًا مع التقويم الانتخابي للولايات المتحدة".

بحسب المجلة، "بغض النظر عن مدى التزام الولايات المتحدة بتبني الطاقة النظيفة، ستكون هناك حاجة إلى النفط خلال الفترة الانتقالية. وبغض النظر عن مدى رغبة الأميركيين في الابتعاد عن الشرق الأوسط، فإن لدى واشنطن التزامات جيوسياسية في المنطقة تجذب الولايات المتحدة إليها مرة أخرى. إذا ظل النفط والشرق الأوسط مهمين بشكل هامشي لمصالح الولايات المتحدة، فإن علاقة العمل مع المملكة العربية السعودية ضرورية. لا يمكن فعل الكثير لعكس التحول في ميزان القوى العالمي أو لتخفيف الضغط الذي تشعر به الرياض للاستفادة من النفط، لكن يمكن لكل من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية تعزيز العلاقات الثنائية إذا أعاد كل جانب النظر في كيفية رؤيته للسياسة الداخلية للطرف الآخر. في الواقع، في التكوين العالمي الجديد، سيتعين على واشنطن أن تجتمع مع الرياض في كثير من الأحيان، لإقناع المملكة برؤية الأمور على الطريقة الأميركية. لم ينعقد الحوار الاستراتيجي السعودي الأميركي منذ عامين، والسعوديون يلاحظون هذه الأمور".

وختمت المجلة، "لا تزال عناصر التعاون المستمر بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية قائمة، لكن يتعين على البلدين أن ينحيا جانبًا بأحلامهما غير الواقعية في تغيير أو التأثير على السياسات الداخلية للطرف الآخر. يجب أن يتعلم كلا الجانبين كيفية التعامل مع الجانب الآخر على ما هو عليه - وليس كما يرغبان به أن يكون".