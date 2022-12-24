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عربي-دولي

بوساطة عراقية.. إيران ترحب بالحوار مع مصر

Lebanon 24
24-12-2022 | 07:30
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أبدى وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، ترحيبه بمقترح لرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، لبدء حوار مع مصر بوساطة عراقية لتحسين العلاقات معها.

وقال عبد اللهيان، في مقابلة مع وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية: "رئيس الوزراء العراقي أبدى خلال لقائي معه على هامش مؤتمر بغداد2 في الأردن، الرغبة بضرورة بدء مباحثات إيرانية مصرية على المستويين الأمني والسياسي، بما يؤدي إلى تعزيز العلاقات بين طهران والقاهرة، وأنا رحبت بفكرته".
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وأضاف أن "السوداني سيتخذ إجراءات بهذا الشأن خلال الأسابيع المقبلة"، مؤكدا "سنواصل متابعة هذا الموضوع تماشيا مع دور العراق الإقليمي للمساعدة في تعزيز الحوار والتعاون".
المصدر: روسيا اليوم
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