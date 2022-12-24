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عربي-دولي

لافروف: الغرب بارع في استخدام الصحفيين والإعلام لتوجيه الرأي العام لضمان دعم كييف

Lebanon 24
24-12-2022 | 08:30
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قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن الولايات المتحدة والدول الأوروبية بارعة في توجيه الصحفيين ووسائل الإعلام من أجل ضمان الولاء العام لمسار دعم أوكرانيا.

وأضاف وزير الخارجية الروسي في تصريح صحفي اليوم السبت: "لقد رأينا بالفعل في السنوات الأخيرة أنه في الغرب، وخاصة في الولايات المتحدة، وكذلك في ألمانيا وفرنسا ودول أوروبية أخرى، براعتهم في تكوين الصحفيين وتوجيه وسائل الإعلام لضمان الولاء للخط الذي تريد السلطة اتباعه".
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وأشار إلى أن "ذلك يمكن أن يظهر جليا في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث يجري توجيه كل وسائل الإعلام  الإلكترونية والتلفزيون والصحف المطبوعة لتعبئة الرأي العام لدعم ما تفعله الولايات المتحدة في أوكرانيا".

وقال لافروف إن الولايات المتحدة وأوروبا دعمتا انقلاب النازيين الجدد في أوكرانيا، مضيفا أن "أوروبا، بالطبع، مع الولايات المتحدة، دعمت انقلابا نفذه النازيون الجدد يهدف إلى إلغاء كل شيء روسي في أوكرانيا، والذي تم تكريسه لاحقا في العديد من القوانين التي تحظر التعليم الروسي والإعلام الروسي والثقافة الروسية".
المصدر: روسيا اليوم
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