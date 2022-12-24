الدفاع التركية تحث الناتو على وقف "الاستفزازات اليونانية" ضد أنقرة

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دعا وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، حلف شمال الأطلس "الناتو" إلى وقف الأعمال الاستفزازية لأثينا ضد أنقرة.ونقلت وكالة الأناضول التركية عن أكار قوله "أثينا ترتكب أعمال استفزازية بعيدة عن القانون ويجب أن نقول للناتو في النهاية توقف عن مثل هذه الأعمال.وأضاف أكار قائلا: "تؤيد تركيا تحويل بحر إيجه والبحر الأبيض المتوسط إلى منطقة صداقة ويجب على اليونان التخلي عن موقفها المتصلب والتعلم من التاريخ".وشدد الوزير على أن "تكتل الناتو الذي يضم تركيا سيظل هيكلًا قويًا على الدوام".وفقًا لوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، فإن عسكرة الجزر يعد انتهاكًا للمعاهدات الدولية القائمة منذ فترة طويلة ويدعو للتشكيك في سيادة الجزر، معتبراً أن تركيا عازمة على مناقشة وتحدي سيادة هذه الجزر إذا لم توقف اليونان الانتهاكات.