السعودية..أمانة الرياض تصدر 10 تنبيهات للسكان والزوار عند هطول الأمطار

أصدرت أمانة منطقة العاصمة السعودية الرياض، 10 تنبيهات وتعليمات عند هطول الأمطار على المدينة، حفاظا على سلامة السكان والزوار من المخاطر الناتجة عن مياه الأمطار.
وجاءت التنبيهات كالآتي:
- ضرورة متابعة حالة الطقس.
- ضرورة متابعة تحذيرات الجهات الرسمية عن الحالة المطرية.
- البقاء في المنازل عند هطول الأمطار الغزيرة.
- الابتعاد عن مواقع تجمعات المياه ومصادر الكهرباء في الأماكن العامة .
- عدم المجازفة بقطع مجاري مياه الأمطار والسيول.
- الإبلاغ عن تجمعات مياه الأمطار عبر الاتصال بمركز الأمانة 940.
- إتاحة المجال للمعدات والآليات لسحب مياه الأمطار.
- الابتعاد عن مواقع الأشجار تجنبا لسقوطها نتيجة العواصف والرياح القوية.
- تجنب الجلوس بالقرب من حواف الأودية.
- عدم ترك الأطفال بمفردهم في أماكن تجمعات المياه.