السعودية..أمانة الرياض تصدر 10 تنبيهات للسكان والزوار عند هطول الأمطار

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أصدرت أمانة منطقة العاصمة السعودية الرياض، 10 تنبيهات وتعليمات عند هطول الأمطار على المدينة، حفاظا على سلامة السكان والزوار من المخاطر الناتجة عن مياه الأمطار.وجاءت التنبيهات كالآتي:- ضرورة متابعة حالة الطقس.- ضرورة متابعة تحذيرات الجهات الرسمية عن الحالة المطرية.- البقاء في المنازل عند هطول الأمطار الغزيرة.- الابتعاد عن مواقع تجمعات المياه ومصادر الكهرباء في الأماكن العامة .- عدم المجازفة بقطع مجاري مياه الأمطار والسيول.- الإبلاغ عن تجمعات مياه الأمطار عبر الاتصال بمركز الأمانة 940.- إتاحة المجال للمعدات والآليات لسحب مياه الأمطار.- الابتعاد عن مواقع الأشجار تجنبا لسقوطها نتيجة العواصف والرياح القوية.- تجنب الجلوس بالقرب من حواف الأودية.- عدم ترك الأطفال بمفردهم في أماكن تجمعات المياه.