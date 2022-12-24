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عربي-دولي
العراق.. القبض على انتحاري في ديالى
Lebanon 24
24-12-2022
|
12:30
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ألقى جهاز الأمن الوطني العراقي القبض على انتحاري كان ينوي تفجير نفسه في محافظة ديالى بشمال شرق البلاد.
وقال جهاز الأمن في بيان له اليوم السبت: "استكمالا لسلسة العمليات النوعية والضربات الموجعة التي ينفذها جهاز الأمن الوطني العراقي ضد فلول عصابات داعش الإرهابي، واستنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة من الجهاز في محافظة ديالى، وبكمين محكم، من الإطاحة بانتحاري كان يروم تفجير نفسه واستهداف أحد قادة الحشد الشعبي في ديالى".
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وأضاف البيان: "لكن يقظة رجال الأمن الوطني حالت دون تنفيذ عمليته الإجرامية، حيث جرى إلقاء القبض عليه وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وفق القانون".
وأكد الجهاز على "استمراره في تنفيذ واجباته الاستخبارية والعملياتية لملاحقة وتفكيك العصابات الإرهابية بكل حرفية وصمت حتى الوصول إلى عراق آمن ومستقر".
المصدر:
روسيا اليوم
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