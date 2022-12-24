طالبان تحرم النساء من العمل في المنظمات الأهلية

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أصدرت حكومة طالبان الأفغانية أمرا، السبت، للمنظمات الأهلية بعد السماح للنساء بالقدم إلى العمل، في حلقة جديدة من مسلسل تقييد حريات النساء في البلاد.وذكر خطاب من وزارة الاقتصاد بحكومة طالبان أن الحكومة أصدرت أمرا لكافة المنظمات المحلية والأجنبية غير الحكومية بعدم السماح للنساء بالقدوم للعمل.وأكد المتحدث باسم وزارة الاقتصاد عبد الرحمن حبيب الخطاب، وورد فيه أن النساء ممنوعات من الذهاب إلى العمل حتى إشعار آخر، "لعدم التزام بعضهن بقواعد الزي الإسلامي" التي تحددها الحكومة لهن.ولم يتضح حتى الآن إن كان الأمر يسري على وكالات الأمم المتحدة التي لها وجود كبير في أفغانستان.ويأتي القرار بعد أيام من إصدار حكومة طالبان أمرا للجامعات بمنع الطالبات من الحضور، الأمر الذي أدى لانتقادات دولية قوية وأشعل بعض الاحتجاجات وأثار انتقادات شديدة داخل أفغانستان.