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عربي-دولي

منظمة إسرائيلية تدعو لهجرة جماعية من "الكيان".. ما السبب؟

Lebanon 24
24-12-2022 | 15:30
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ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم السبت، أن منظمة إسرائيلية بدأت تنشط في صفوف الإسرائيليين خلال الأسابيع الأخيرة والتي تدعو إلى الهجرة من الكيان.

وقالت الصحيفة بحسب ما نقلت وكالة "صفا" الفلسطينية، إن المنظمة تحاول تجنيد عشرات آلاف الإسرائيليين للهجرة من الكيان في أعقاب نتائج الانتخابات، حيث أطلقت المنظمة على نفسها اسم "لنترك البلاد سويًا"، ووضعت لنفسها هدفاً أولياً وهو اقناع 10 آلاف إسرائيلي بالهجرة السريعة من الكيان.
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ونقل عن أحد القائمين على المنظمة ويدعى "ينيف غورليك" والذي اشترك سابقاً في التظاهرات الداعية لرحيل نتنياهو، قوله إنه "وبعد سنوات من تهريب اليهود من اليمن وأفغانستان وسوريا وأوكرانيا إلى إسرائيل قررت مساعدة الإسرائيليين بالهجرة إلى الولايات المتحدة".
وأضاف: "أرى كراهية كبيرة بين الأخوة وأرى الإيرانيين بصواريخهم الدقيقة الموجهة إلى إسرائيل، وقد حصل معنا ذات السيناريو قبل ألفي عام، الإسرائيليين غير قادر على حكم ذاته وهو معد للعيش في الشتات، الهيكل الثاني تم تدميره بسبب الكراهية الشبيهة بالذي يحصل اليوم في العام 2022".
 
 
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