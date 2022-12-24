الاتحاد الأوروبي يدين منع "طالبان" النساء من العمل في المنظمات غير الحكومية

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دان الاتحاد الأوروبي السبت حظر طالبان عمل النساء في المنظمات غير الحكومية في أفغانستان، معلناً أنه يقيّم تداعيات ذلك على مسألة تقديم المساعدات إلى البلاد.وأفادت ناطقة باسم مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل فرانس برس في بيان: "يدين الاتحاد الأوروبي بشدة قرار طالبان الأخير منع النساء من العمل في المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية نقيّم الوضع وتأثيره على تقديمنا للمساعدات ميدانيا".