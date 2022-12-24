عاصفة ثلجية مميتة تشل الحياة في الولايات المتحدة

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أدى انخفاض قطبي حاد اجتاح معظم أنحاء الولايات المتحدة، إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 700 ألف شخص ومقتل 16 شخصا على الأقل بسبب حوادث سيارات مرتبطة بالطقس وتقطعت السبل بالآلاف بسبب إلغاء رحلات.ومن المتوقع أن يؤدي انخفاض درجات الحرارة إلى تسجيل أبرد ليلة عيد ميلاد، وتوترت أنظمة الطاقة في جميع أنحاء البلاد بسبب ارتفاع الطلب على الحرارة والأضرار المرتبطة بالعواصف لخطوط النقل.استمرت العديد من شركات الكهرباء في مطالبة العملاء بالحفاظ على الطاقة من خلال عدم تشغيل الأجهزة الكبيرة وإطفاء الأنوار غير الضرورية.وأدت العاصفة الشتوية التي تعد من بين الأشد منذ عقود إلى إلغاء أكثر من 2300 رحلة جوية في أنحاء الولايات المتحدة، السبت، وتأخر 5300 رحلة أخرى، بعد يوم على إلغاء حوالي 6000، بحسب موقع التعقب "فلايت أوير" Flightaware.com.وأخبرت شركة Duke Energy العملاء في وقت متأخر من بعد ظهر يوم السبت أنها أنهت انقطاع التيار الكهربائي المستمر لمدة 15-30 دقيقة في جميع أنحاء ولايتي نورث كارولينا وساوث كارولينا الذي بدأته في وقت سابق من اليوم حتى تتوفر كهرباء إضافية.أدت الاضطرابات إلى قلب الروتين اليومي وخطط العطلات لملايين الأميركيين خلال واحدة من أكثر فترات السفر ازدحاما في العاموقدرت جمعية السيارات الأميركية (AAA) أن 112.7 مليون شخص سيقطعون مسافة 80 كلم أو أكثر من منازلهم، بين 23 ديسمبر و 2 يناير. لكن من المحتمل أن ينتهي الطقس العاصف مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع حيت يظل الكثير من الناس في المنزل.وخلفت حوادث السيارات المرتبطة بالطقس في جميع أنحاء البلاد ما لا يقل عن 16 قتيلا ومئات تقطعت بهم السبل على الطرق الجليدية والثلوج ، وفقا لتقارير وسائل الإعلام.في مقاطعة إيري، في شمال ولاية نيويورك، تقطعت السبل بحوالي 500 سائق سيارة في سياراتهم ليلة الجمعة حتى صباح السبت، مع استدعاء الحرس الوطني للمساعدة في عمليات الإنقاذ، حسبما قال مارك بولونكارز، المدير التنفيذي لمقاطعة إيري، لوسائل الإعلام. وقال إنه تم العثور على شخص واحد على الأقل ميتا في سيارة.وقال مسؤولون إن اثنين من سائقي السيارات قتلا وأصيب كثيرون آخرون في تكدس 50 مركبة أغلق طريق "أوهايو تورنبايك" السريع في كلا الاتجاهين خلال عاصفة ثلجية بالقرب من توليدو بولاية أوهايو.تم الإبلاغ عن ثلاث وفيات في كنتاكي، حيث حذر الحاكم، آندي بيشير، السكان، السبت، وقال: "ابقوا في المنزل، ابقوا آمنين، ابقوا على قيد الحياة".وأضاف في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت "أعلم أن الأمر صعب حقا لأنها عشية عيد الميلاد. لكننا نواجه العشرات والعشرات من الحوادث".وتوقعت خدمة الأرصاد الوطنية تواصل أحوال الطقس الباردة إلى حد خطير في أنحاء وسط وشرق الولايات المتحدة نهاية الأسبوع قبل عودة درجات الحرارة إلى مستوياتها الطبيعية لهذا الوقت من السنة الأسبوع المقبل.وقالت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية (NWS) إن ظروف العاصفة الثلجية ظلت يوم السبت في بوفالو، نيويورك، والمقاطعة المحيطة بها على حافة بحيرة إيري في أقصى غرب نيويورك حيث ستسقط الثلوج من 4 إلى 6 أقدام بحلول يوم الأحد.فرضت المدينة حظرا على القيادة يوم الجمعة ظل ساريا يوم السبت، وتم إغلاق جميع الجسور الحدودية الثلاثة في منطقة بوفالو أمام حركة المرور القادمة من كندا.وأعلنت دوائر النقل في عدة ولايات انعدام الرؤية تماما تقريبا نتيجة الثلوج وعن ظروف صقيع داعية السكان إلى التزام منازلهم.وقالت خدمة الطقس إنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى ذروتها يوم السبت عند 7 درجات فهرنهايت فقط ( 13 درجة مئوية تحت الصفر) في بيتسبرغ، متجاوزة أبرد درجة حرارة سابقة في المدينة عشية عيد الميلاد عند 13 فهرنهايت، والتي تم تحديدها في عام 1983.ومن المتوقع أيضا أن تسجل مدن في جورجيا وساوث كارولينا، أثينا وتشارلستون تحديدا، أبرد درجات حرارة عشية عيد الميلاد، وكان من المتوقع أن تشهد واشنطن العاصمة أبرد درجات حرارة لها في 24 ديسمبر منذ عام 1989.يؤدي هذا النوع من الأعاصير إلى تساقط أمطار غزيرة أو ثلوج. ويمكن أن تتسبب أيضا بحدوث فيضانات على السواحل وتؤدي إلى رياح قوية. "الحرة"