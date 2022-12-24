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عربي-دولي
البابا فرنسيس في عيد الميلاد: يسوع كان فقيرا فلا تكونوا متعطشين للسلطة
Lebanon 24
24-12-2022
|
23:31
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حذر البابا فرنسيس، في قداس عشية عيد الميلاد بكاتدرائية القديس بطرس، الناس من "التعطش" للسلطة والثروة، وشجب الحرب والفقر والظلم والطمع.
وقال البابا: "يسوع ولد في إسطبل، وحذر الناس من التعطش للسلطة والثروة"، وشجع الناس على عدم السماح بمرور عيد الميلاد دون فعل الخير.
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وقال البابا أيضا، إن هناك "خطرا" من أن ينسى الناس المعنى الحقيقي للعطلة، وحضر القداس حوالي 7000 شخص.
ومن المقرر أن يقدم فرنسيس مباركات عيد الميلاد اليوم الأحد، ويدلي بعظة تقليدية حول مشكلات العالم من شرفة الكاتدرائية المطلة على ساحة القديس بطرس.
"أ ب"
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