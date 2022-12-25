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عربي-دولي

هيئة كبار العلماء السعودية تعلق على قرار "طالبان".. ماذا قالت؟

Lebanon 24
25-12-2022 | 01:30
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دعت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء السعودية، حركة "طالبان" إلى التراجع عن قرارها بمنع النساء من التعلم في الجامعات الأفغانية.

وفي بيان لها، دعت الهيئة "حكومة تصريف الأعمال الأفغانية إلى تمكين المرأة الأفغانية من حق التعلم في المؤسسات التعليمية، والتراجع عن قرارها بمنع المرأة من ذلك، مشيرة إلى أن منع المرأة من التعلم لا يجوز في شريعة الإسلام".
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وأشارات الهيئة الى أن "الإسلام بتشريعه المحكم، ودستوره الكامل، حفظ لكل إنسان من ذكر وأنثى حقوقه، وبين واجباته".
 
كما وذكرت في بيانها بعض الآيات من القرآن الكريم وأحاديث تتعلق بهذا الأمر.

وأكدت أن "الإسلام حفظ بأحكامه وتشريعاته حقوق المرأة الشرعية كاملة غير منقوصة، فنعمت المرأة في ظل هذا الدين الحنيف بحقوقها التي تحفظ لها إنسانيتها، وتصون كرامتها، ونهلت من معين العلم، ما أصبحت به عالمة في فنون العلم المتنوعة، وشاركت المجتمع المسلم عبر التاريخ في نهضته وريادته وازدهاره".

وأشارت إلى أنه "في صدارة الحقوق التي حفظها الإسلام للمرأة حق التعلم، فالنصوص الشرعية الحاثة على التعلم، والمرغبة فيه، تتجه للمرأة كما تتجه للرجل سواء".
 
وأمرت سلطات طالبان جميع المنظمات غير الحكومية بإيقاف عمل موظفاتها في أفغانستان لعدم "اتباعهن قواعد اللباس المناسبة بما يشمل الحجاب"، وفق ما أعلنت وزارة الاقتصاد.
المصدر: وكالات
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