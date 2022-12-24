"عيوننا اليك ترحل كل يوم"... أجراس بيت لحم تقرع لطفل المغارة

احيت مدينة بيت لحم مهد السيد المسيح في فلسطين احتفالات عيد الميلاد المجيد لدى الطوائف التي تتبع التقويم الغربي. واقيمت للمناسبة القداديس في كنيية المهد، المشيدة فوق المغارة التي ولد فيها السيد المسيح.

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وكانت الاحتفالات في مدينة بيت لحم انطلقت بوصول موكب الميلاد من بطريركية اللاتين في باب الخليل بالبلدة القديمة بمدينة القدس إلى ساحة كنيسة المهد في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.



ودعا بطريرك اللاتين بييرباتيستا بيتسابالا إلى السلام والمصالحة.





وقال في تصريحات للصحفيين بعد عبوره بوابة الجدار الفاصل بين مدينتي القدس وبيت لحم "نحن نعيش أوقات فيها تحديات صعبة في أوكرانيا، هنا في الأرض المقدسة هي للأسف فترة صعبة قديمة جدا وشهد هذا العام الكثير من العنف خاصة في فلسطين".



وأضاف "ولكن رسالة عيد الميلاد هي رسالة سلام ونريد أن نظل نعتقد أنه من الممكن تغيير الأشياء بأي طريقة سنكون يقظين وسنكون واضحين للغاية فيما يتعين علينا القيام به وما يجب أن نقوله من أجل الحفاظ على أهمية الوحدة والمصالحة بين الجميع شكرا لكم وعيد ميلاد مجيد".



ووفقا لـ "رويترز"، احتشد مئات المواطنين في ساحة كنيسة المهد التي تزينها شجرة الميلاد وسار المئات من أفراد فرق الكشافة بأزياء مختلفة وآلات موسيقية متعددة وهم يعزفون ترانيم عيد الميلاد. وقال في تصريحات للصحفيين بعد عبوره بوابة الجدار الفاصل بين مدينتي القدس وبيت لحم "نحن نعيش أوقات فيها تحديات صعبة في أوكرانيا، هنا في الأرض المقدسة هي للأسف فترة صعبة قديمة جدا وشهد هذا العام الكثير من العنف خاصة في فلسطين".وأضاف "ولكن رسالة عيد الميلاد هي رسالة سلام ونريد أن نظل نعتقد أنه من الممكن تغيير الأشياء بأي طريقة سنكون يقظين وسنكون واضحين للغاية فيما يتعين علينا القيام به وما يجب أن نقوله من أجل الحفاظ على أهمية الوحدة والمصالحة بين الجميع شكرا لكم وعيد ميلاد مجيد".ووفقا لـ "رويترز"، احتشد مئات المواطنين في ساحة كنيسة المهد التي تزينها شجرة الميلاد وسار المئات من أفراد فرق الكشافة بأزياء مختلفة وآلات موسيقية متعددة وهم يعزفون ترانيم عيد الميلاد.





وقال محمود عباس الرئيس الفلسطيني "تحتفل فلسطين هذه الأيام مع دول العالم أجمع بعيد الميلاد المجيد، ميلاد المسيح عليه السلام، رسول المحبة والسلام".



وأضاف في رسالة بثتها الوكالة الرسمية بمناسبة الاحتفالات قائلا إن أعياد الميلاد "مناسبة دينية ووطنية، رسالة أمل ومحبة وسلام تُدخل البهجة والتسامح لكل بيت فلسطيني ولملايين المؤمنين حول العالم".



وقال حنا حنانيا رئيس بلدية بيت لحم "هذا العام يميز بيت لحم استقبال الوفود السياحية بعد الانقطاع الكامل في فترة كورونا حيث استقبلت الشهر الماضي حوالي 130 ألف سائح في هذه المدينة وكانت نسبة اشغال في الفنادق حوالي 85 في المئة وهذه النسبة مبشرة بالخير".



وأضاف لرويترز خلال تواجده في ساحة كنيسة المهد "رسالتنا وهي رسالة أهالي بيت لحم روح الميلاد تجمعنا التي تجمعنا كشعب فلسطيني وتجمعنا مع البشرية أجمع لأن رسالة السلام انبعثت من مدينة بيت لحم بميلاد السيد المسيح رسول السلام".



وتابع قائلا "الحياة عادت الى مدينة بيت لحم بعد جائحة كورونا ونقول للجميع إن مدينة بيت لحم مدينة آمنه مدينة الميلاد ترحب بالجميع وتدعو الجميع إلى القدوم إليها للاحتفال بأعياد الميلاد المجيدة وزيارة كنيسة المهد وباقي المواقع الدينية والتاريخية في هذه المدينة".



ويرأس البطريرك بيتسابالا قداس منتصف الليل في كنيسة المهد، بحضور عدد من الشخصيات الرسمية الفلسطينية والمواطنين. وقال محمود عباس الرئيس الفلسطيني "تحتفل فلسطين هذه الأيام مع دول العالم أجمع بعيد الميلاد المجيد، ميلاد المسيح عليه السلام، رسول المحبة والسلام".وأضاف في رسالة بثتها الوكالة الرسمية بمناسبة الاحتفالات قائلا إن أعياد الميلاد "مناسبة دينية ووطنية، رسالة أمل ومحبة وسلام تُدخل البهجة والتسامح لكل بيت فلسطيني ولملايين المؤمنين حول العالم".وقال حنا حنانيا رئيس بلدية بيت لحم "هذا العام يميز بيت لحم استقبال الوفود السياحية بعد الانقطاع الكامل في فترة كورونا حيث استقبلت الشهر الماضي حوالي 130 ألف سائح في هذه المدينة وكانت نسبة اشغال في الفنادق حوالي 85 في المئة وهذه النسبة مبشرة بالخير".وأضاف لرويترز خلال تواجده في ساحة كنيسة المهد "رسالتنا وهي رسالة أهالي بيت لحم روح الميلاد تجمعنا التي تجمعنا كشعب فلسطيني وتجمعنا مع البشرية أجمع لأن رسالة السلام انبعثت من مدينة بيت لحم بميلاد السيد المسيح رسول السلام".وتابع قائلا "الحياة عادت الى مدينة بيت لحم بعد جائحة كورونا ونقول للجميع إن مدينة بيت لحم مدينة آمنه مدينة الميلاد ترحب بالجميع وتدعو الجميع إلى القدوم إليها للاحتفال بأعياد الميلاد المجيدة وزيارة كنيسة المهد وباقي المواقع الدينية والتاريخية في هذه المدينة".ويرأس البطريرك بيتسابالا قداس منتصف الليل في كنيسة المهد، بحضور عدد من الشخصيات الرسمية الفلسطينية والمواطنين.







احتفالات وعزف

كما قالت "الجزيرة" ان الاحتفالات بدات منذ صباح ليلة العيد بعزف الفرق الكشفية تمهيدا لاستقبال غبطة البطريرك بيير باتيستا بيتسابالا، بطريرك اللاتين القادم من القدس المحتلة عبر إحدى بوابات الجدار الفاصل إلى بيت لحم، لأداء قداس منتصف الليل في كنيسة المهد بحضور رجال دين وشخصيات دبلوماسية سياسية محلية ودولية.



وتتركز فعاليات الاحتفال في مدينة بيت لحم بتنظيم استعراضات فنية لعدد من فرق الكشافة أمام المحتفلين في ساحة كنيسة المهد والشوارع المحيطة بها في المدينة. كما قالت "الجزيرة" ان الاحتفالات بدات منذ صباح ليلة العيد بعزف الفرق الكشفية تمهيدا لاستقبال غبطة البطريرك بيير باتيستا بيتسابالا، بطريرك اللاتين القادم من القدس المحتلة عبر إحدى بوابات الجدار الفاصل إلى بيت لحم، لأداء قداس منتصف الليل في كنيسة المهد بحضور رجال دين وشخصيات دبلوماسية سياسية محلية ودولية.وتتركز فعاليات الاحتفال في مدينة بيت لحم بتنظيم استعراضات فنية لعدد من فرق الكشافة أمام المحتفلين في ساحة كنيسة المهد والشوارع المحيطة بها في المدينة.





وقد توسطت شجرة الميلاد ساحة كنيسة المهد، وبدأ المواطنون والسياح في التوافد على المدينة.



وتشهد بيت لحم ارتفاعا ملحوظ في حركة السياحة بعد جائحة كرونا، بحيث وصلت أعداد السياح الأجنب والحجيج منذ بداية العام إلى أكثر من 600 ألف، بينما وصلت نسبة إشغال الفنادق إلى 80%. وقد توسطت شجرة الميلاد ساحة كنيسة المهد، وبدأ المواطنون والسياح في التوافد على المدينة.وتشهد بيت لحم ارتفاعا ملحوظ في حركة السياحة بعد جائحة كرونا، بحيث وصلت أعداد السياح الأجنب والحجيج منذ بداية العام إلى أكثر من 600 ألف، بينما وصلت نسبة إشغال الفنادق إلى 80%.





شجرة الميلاد

وكانت قد أضاءت مدينة بيت لحم في الثالث من كانون الاول شجرة الميلاد إيذانا ببدء الاحتفالات الرسمية بأعياد الميلاد للطوائف المسيحية.



وبحسب وكالة "الأناضول"، شارك عدد من المسؤولين الفلسطينيين وآلاف المحتفلين ورجال الدين والحجيج في حضور حفل إضاءة شجرة الميلاد، في ساحة كنيسة المهد وسط المدينة.



كما تخللت الحفل عروض فنية وموسيقية وتراتيل ميلادية لفرق أجنبية ومحلية. وكانت قد أضاءت مدينة بيت لحم في الثالث من كانون الاول شجرة الميلاد إيذانا ببدء الاحتفالات الرسمية بأعياد الميلاد للطوائف المسيحية.وبحسب وكالة "الأناضول"، شارك عدد من المسؤولين الفلسطينيين وآلاف المحتفلين ورجال الدين والحجيج في حضور حفل إضاءة شجرة الميلاد، في ساحة كنيسة المهد وسط المدينة.كما تخللت الحفل عروض فنية وموسيقية وتراتيل ميلادية لفرق أجنبية ومحلية.