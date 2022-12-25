للعام الثاني على التوالي.. بنما تصادر كمية قياسية من المخدرات

أعلنت وزارة الأمن العام في بنما أن السلطات صادرت رقماً قياسياً من المخدرات في 2022، وذلك في الوقت الذي تتصدى فيه البلاد لعمليات تهريب المخدرات عبر أراضيها إلى الولايات المتحدة وأوروبا.

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وصادرت بنما حتى الآن هذا العام 126.5 طن من المخدرات، معظمها من الكوكايين، مسجلة رقماً قياسياً للعام الثاني على التوالي.



وقال وزير الأمن العام خوان مانويل بينو للصحفيين الأسبوع الماضي إن "بنما بلد عبور للمخدرات وما نقوم به هو عملية احتواء".



ومن إجمالي هذه الكمية، تم العثور على 23 طنا في حاويات على ساحل المحيط الأطلسي متجهة إلى الولايات المتحدة وأوروبا.



وتم ضبط المخدرات في أكثر من 471 عملية لمكافحة تهريب المخدرات تضمنت اعتقال 619 شخصا من بينهم 415 بنميا و204 من دول أخرى.