Advertisement

عربي-دولي

الصين تعلن التوقف عن نشر الأعداد اليومية لإصابات "كورونا"

Lebanon 24
25-12-2022 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1023023-638075516661763905.jpg
Doc-P-1023023-638075516661763905.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين والتي كانت قد دأبت على نشر أعداد الإصابات اليومية بكوفيد 19 في البلاد على مدار السنوات الثلاث الماضية، إنها لن تنشر مثل هذه البيانات اعتباراً من اليوم الأحد.

Advertisement
وقالت اللجنة في بيان لها إن "المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها سينشر المعلومات المتعلقة بكوفيد من أجل الرجوع إليها والبحث".
 
ولم تحدد اللجنة أسباب هذا التغيير أو وتيرة تحديث المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها المعلومات المتعلقة بكوفيد 19.

يُذكر أن حصيلة الوفيات في أحدث موجة من كورونا في الصين، قد ارتفعت بشكل تدريجي، إذ تشير الزيادات في المرضى المترددين على عيادات الحميات إلى تفشي المرض بعد تخفيف لوائح احتواء الفيروس الصارمة.


وتشير تقارير غير رسمية إلى موجة واسعة النطاق من حالات الإصابة بفيروس كورونا، وقال أقرباء الضحايا والأشخاص الذين يعملون في دور الجنائز إن الوفيات المرتبطة بكوفيد 19 آخذة في الزيادة. وتحدث هؤلاء الأشخاص شريطة عدم الكشف عن هوياتهم خوفاً من الانتقام، ولا تزال السياسة الرسمية واتجاه تفشي المرض الأخير يغلفهما حالة من الشك والارتباك.

وتشير بعض النماذج العلمية إلى أن الأرقام المقدرة سترتفع مع ارتفاع عدد الوفيات في نهاية المطاف إلى عشرات أو مئات الآلاف.
المصدر: وكالات
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:50 | 2022-12-25
10:30 | 2022-12-25
10:00 | 2022-12-25
09:30 | 2022-12-25
09:00 | 2022-12-25
08:30 | 2022-12-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website