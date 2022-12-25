الصين تعلن التوقف عن نشر الأعداد اليومية لإصابات "كورونا"

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين والتي كانت قد دأبت على نشر أعداد الإصابات اليومية بكوفيد 19 في البلاد على مدار السنوات الثلاث الماضية، إنها لن تنشر مثل هذه البيانات اعتباراً من اليوم الأحد.



Advertisement وقالت اللجنة في بيان لها إن "المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها سينشر المعلومات المتعلقة بكوفيد من أجل الرجوع إليها والبحث". وقالت اللجنة في بيان لها إن "المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها سينشر المعلومات المتعلقة بكوفيد من أجل الرجوع إليها والبحث".

ولم تحدد اللجنة أسباب هذا التغيير أو وتيرة تحديث المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها المعلومات المتعلقة بكوفيد 19.



يُذكر أن حصيلة الوفيات في أحدث موجة من كورونا في الصين، قد ارتفعت بشكل تدريجي، إذ تشير الزيادات في المرضى المترددين على عيادات الحميات إلى تفشي المرض بعد تخفيف لوائح احتواء الفيروس الصارمة.





وتشير تقارير غير رسمية إلى موجة واسعة النطاق من حالات الإصابة بفيروس كورونا، وقال أقرباء الضحايا والأشخاص الذين يعملون في دور الجنائز إن الوفيات المرتبطة بكوفيد 19 آخذة في الزيادة. وتحدث هؤلاء الأشخاص شريطة عدم الكشف عن هوياتهم خوفاً من الانتقام، ولا تزال السياسة الرسمية واتجاه تفشي المرض الأخير يغلفهما حالة من الشك والارتباك.



وتشير بعض النماذج العلمية إلى أن الأرقام المقدرة سترتفع مع ارتفاع عدد الوفيات في نهاية المطاف إلى عشرات أو مئات الآلاف.