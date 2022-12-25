مفاوضات خطة العمل المشتركة الشاملة: "الموت غير مسموح"

فشلت المفاوضات لاستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة بين إيران ودول الـ5+1 - الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا بشأن برنامج طهران النووي، بعد ما يقرب من عامين من الجهود، ولتجديد الاتفاقية من قبل كل من الولايات المتحدة وإيران.

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وبحسب موقع "ذا ناشونال انترست" الأميركي، "في حين أن العديد من العوامل ساهمت في اقتراب المفاوضات بين الخصمين منذ فترة طويلة، فإن أحدث حركة احتجاجية في إيران تلعب دورًا رئيسيًا في تعطيل المحادثات بين واشنطن وطهران. يأتي هذا على خلفية برنامج نووي معقد بشكل متزايد داخل إيران، مما يمثل سيناريو خطيرًا تواجه فيه دولة استبدادية متعثرة اضطرابات واسعة النطاق وتراجعًا اقتصاديًا بسبب العقوبات الغربية".

وتابع الموقع، "عقدت الجولة الأخيرة من المفاوضات بين مجموعة 5 + 1 (الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإضافة إلى ألمانيا) وإيران في فيينا، النمسا، في الفترة الممتدة بين 3 و8 آب. وخلال هذه الجولة، أعلن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أنه شارك في المسودة "النهائية" لخطة العمل الشاملة المشتركة المستعادة. واصلت واشنطن وطهران التفاوض بشكل غير مباشر من خلال مجموعة E3 (المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا) والاتحاد الأوروبي حيث تم تبادل التعليقات وتطبيقها على مسودة النص".

وأضاف الموقع، "واستمر هذا حتى أوائل أيلول عندما أرسلت إيران رسالتين متتاليتين تحددان مطالب صارمة بخلاف ما تمت مناقشته سابقًا في ما يسمى بالمسودة النهائية. وفقًا لنشرات الحرس الثوري الإسلامي المسربة، فقد طالبت إيران: أولاً، بإغلاق قضية خرق الوكالة الدولية للطاقة الذرية للضمانات ضد إيران وعدم تقديم أي مطالبات أخرى؛ ثانيًا، بأنه "لا ينبغي معاقبة الشركات التي تتعامل مع الحرس الثوري الإيراني"؛ وثالثاً، بأنه يجب على الولايات المتحدة أن تقدم تأكيدات بأنها ستبقى ضمن خطة العمل الشاملة المشتركة".

وبحسب الموقع، "لقد أدى هذا بشكل مفهوم إلى إعاقة المفاوضات، مما دفع الدول الغربية إلى التشكيك في نوايا إيران واهتمامها بتجديد الصفقة. ومن المؤكد أن مطالبة إيران بتحسين الضمانات مبررة بالنظر إلى انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الصفقة في عام 2018، مما تسبب في الفشل الذريع الحالي. وبغض النظر عن ذلك، يمكن اعتبار هذا التأخير بمثابة ناقوس الموت للصفقة، فبينما واصلت كل من واشنطن وطهران الاتصالات غير المباشرة من خلال محاورين مثل قطر، انفجرت أحدث حركة احتجاجية إيرانية في الشوارع".

وتابع الموقع، "تمثل الاحتجاجات لحظة رئيسية للجمهورية الإسلامية حيث بدأت باستهداف إحدى الركائز الأساسية للنظام - وهي سياسات الحجاب الإلزامي - قبل التوسع إلى الدعوات لتغيير النظام، مما أثار الشكوك والاتهامات من قادة إيران بأن هذه كانت مؤامرة من قبل دول أجنبية للإطاحة بالحكومة في طهران. من المفهوم أن واشنطن اختارت قطع مفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة مؤقتًا بسبب القمع الإيراني الوحشي للاحتجاجات لتجنب إرسال رسالة خاطئة، وإطلاق موجة كبيرة من العقوبات الجديدة على شبكات تهريب النفط في طهران ومسؤولي الأمن والعدالة المشاركين في قمع الاحتجاجات. وتهدف مثل هذه القرارات إلى الضغط على الجمهورية الإسلامية لتليين موقفها من المتظاهرين وإجراء إصلاحات. هذا التصور، الحقيقي أو المتخيل، مهم بالنسبة للمفاوضات الرفيعة المستوى التي تركز على الملف النووي".

وأضاف الموقع، "في نهاية المطاف، فإن قرار إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بإيقاف المفاوضات وفرض عقوبات أعمق، إلى جانب الدعم الخطابي الصريح للمتظاهرين، يثير رد فعل سلبي من طهران يضر فقط بفرص نجاح إعادة التفاوض على خطة العمل الشاملة المشتركة. وتشتهر القيادة الإيرانية بأنها معادية لأميركا وتنظر إلى تصرفات واشنطن بريبة بسبب أيديولوجيتها الثورية بالإضافة إلى العديد من قرارات السياسة الخارجية الأميركية غير العادلة في الماضي. والأهم من ذلك، يمكن لطهران أن ترى توقف المفاوضات بالتوازي مع حركة الاحتجاج كمؤامرة خارجية لإجبارهم على صفقة سيئة أو إصلاحات تضعف نظامهم. يمكن أن يكون لهذا آثار جذرية من شأنها أن تسوء مع الوقت بشكل مستمر".

وبحسب الموقع، "في أسوأ السيناريوهات، يمكن لإيران الرد على حركة الاحتجاج بتصعيد الملف النووي، كما فعلت في الماضي لتحقيق أهداف سياستها الخارجية. يمكن أن يشمل ذلك زيادة قدرات التخصيب إلى 90 في المائة، مما يسمح لها بتطوير أسلحة نووية. في حين صرحت طهران مرارًا وتكرارًا أنها لا تسعى إلى تطوير أسلحة نووية، فليس من الصعب تصور قيام الجمهورية الإسلامية بذلك لبناء نفوذ إذا كانت تعتقد أن حركة الاحتجاج، بدعم من القوى الأجنبية، تمثل تهديدًا وجوديًا لبقائها. يمكن أن ينهار الوضع بسرعة من هنا. إذا استمرت الاحتجاجات واختار النظام زيادة قدراته النووية بدافع الرغبة في البقاء، فسيشهد العالم على سيناريو تقوم فيه دولة غير مستقرة للغاية بتطوير أسلحة نووية. كما لاحظ العديد من الخبراء، في حين أن انهيار الجمهورية الإسلامية أو إصلاحها سيكون موضع ترحيب طالما أنه يجلب نظام حكم مستقرا وتمثيليا ، فمن المحتمل أن تكون الاضطرابات التي تلت ذلك مروعة".

وختم الموقع، "بينما يتم الترحيب بالتضامن مع حركة احتجاج مشرفة ودعم المرأة والطبقة العاملة على نطاق أوسع ويجب أن يكون محوريًا في أي سياسة خارجية للولايات المتحدة، فإن واشنطن ترتكب خطأ بإيقاف مفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة. في الواقع، يجب أن يدرك المسؤولون الأميركيون أنه يمكنهم التعبير عن تضامنهم أثناء التفاوض على صفقة من شأنها أن تكون حاسمة للأمن الإقليمي والعالمي لأن هذه البنود ليست متعارضة في العلاقات الأميركية الإيرانية الأوسع".