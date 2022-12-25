نزاع روسيا وأوكرانيا.. هذه أبرز محطات الحرب في الـ2022

شكلت الحرب في أوكرانيا ذروة أزمات العام 2022؛ عاش العالم أسابيع طويلة من التوتر والتصريحات والتكهنات وسيل من التقارير الاستخباراتية انتهت مع بداية أكبر حرب على الأرض الأوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.

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هكذا كانت البداية.. لكن من يكتب النهاية؟



حشد عسكري روسي واسع في شمال وشرق وجنوب أوكرانيا في 21 شباط، تبعه دخول القوات الروسية إقليم دونباس من الشرق. وبعدها، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن إجراء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 شباط.



وبعد ذلك، توالت محطّات الحرب التي وضعت العالم على بعد خطوة واحدة غير محسوبة من "الإبادة النووية" طبقاً لتعبير الأمين العام للأمم المتحدة.



شباط.. روسيا تبدأ عمليتها العسكرية في أوكرانيا



وبعد أشهر من حبس الأنفاس وتوقعات مختلفة بشأن اقتحام روسي محتمل لأوكرانيا، جاء تاريخ 24 شباط حاسماً، عندما أعلن بوتين عن بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وقال إنه يستهدف "نزع السلاح من أوكرانيا واجتثاث النازية منها". حشد عسكري روسي واسع في شمال وشرق وجنوب أوكرانيا في 21 شباط، تبعه دخول القوات الروسية إقليم دونباس من الشرق. وبعدها، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن إجراء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 شباط.وبعد ذلك، توالت محطّات الحرب التي وضعت العالم على بعد خطوة واحدة غير محسوبة من "الإبادة النووية" طبقاً لتعبير الأمين العام للأمم المتحدة.وبعد أشهر من حبس الأنفاس وتوقعات مختلفة بشأن اقتحام روسي محتمل لأوكرانيا، جاء تاريخ 24 شباط حاسماً، عندما أعلن بوتين عن بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وقال إنه يستهدف "نزع السلاح من أوكرانيا واجتثاث النازية منها".

وتمكنت القوات الروسية في بداية الاجتياح من السيطرة على نطاقات واسعة من مقاطعة خيرسون الاستراتيجية الواقعة جنوبي أوكرانيا.

وبدأ الجيش الروسي منذ 26 شباط توسيع نطاقات هجماته في أوكرانيا "على الاتجاهات كافة" بعد صدور أوامر عليا.. في اليوم نفسه أعلن الاتحاد الأوروبي -في خطوة غير مسبوقة آنذاك- عن الشروع في شراء أسلحة لتسليمها لأوكرانيا. كذلك، بدأ في فرض عقوبات على موسكو تصاعدت حدتها حتى نهاية العام بحزم متتالية من العقوبات.

قبل نهاية شهر شباط، وتحديداً في يوم 28، دخلت روسيا وأوكرانيا في مفاوضات، وضع كل من الطرفين خلالها اشتراطاته، وحددا سلسلة الأولويات، لكنها تعثرت فيها بعد ولم تصل حد التهدئة أو تجميد الصراع.

آذار.. القوات الروسية تواصل التقدم شرقا



مع مطلع شهر آذار، واصلت القوات الروسية التقدم، واقتربت من السيطرة على أول مدينة أوكرانية كبيرة، وهي خاركيف (شمال شرقي البلاد)، بينما من جانبها أعلنت الولايات المتحدة في الثامن من الشهر نفسه عن فرض حظر على الغاز والنفط الروسيين في إطار سلسلة تتابع حلقاتها لاحقاً على مدار العام من العقوبات الغربية والأميركية.

على الجانب الآخر، كانت أوكرانيا تسعى إلى الانضمام للاتحاد الأوروبي بشكل سريع بعد بدء العملية العسكرية، لكنّ في العاشر من الشهر ذاته تبددت أحلام كييف في الانضمام، بعد رفض الدول الأعضاء طلب الرئيس الأوكراني بانضمام سريع لبلاده رداً على العملية العسكرية في روسيا، فيما أقر الاتحاد مواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا.

وفي خطٍ متوازٍ مع هذا الدعم، أقر حلف الناتو في الرابع والعشرين من الشهر نفسه تسليح أوكرانيا للتصدي لتهديدات بهجمات كيميائية أو نووية.

نيسان.. وقائع مقاومة مصنع آزوفستال للصلب



محطة بارزة من محطات الحرب شهدها شهر نيسان، عندما أعلنت السلطات الأوكرانية استعادة السيطرة على منطقة كييف، وذلك بعد انسحاب القوات الروسية (التي قامت بعملية إعادة تمركز باتجاهي الشرق والجنوب نهاية آذار).

في الثامن من الشهر نفسه، أعلنت أوكرانيا عن توجيهها ضربة صاروخية على موسكفا (سفية حربية روسية في البحر الأسود) أدت لغرقها.

وكان الروس يواصلون محاولات السيطرة على منطقة ماريوبول (جنوب شرقي أوكرانيا) لما تتمتع به من أهمية استراتيجية. وفي 21 نيسان، أعلن فلاديمير بوتين السيطرة النسبية على المدينة، في وقت كان لا يزال ما يصل لألفي جندي أوكراني آنذاك يقامون من داخل مصنع آزوفستال للصلب، رفقة قرابة الألف مدني، قاوموا حتى منتصف أيار.

وفي نفس الوقت، صدرت تقارير غربية تزعم "استخدام موسكو أسلحة كيمياوية" في ماريوبول.

ومع التطورات الميدانية المتسارعة، أقرت كييف في 27 نيسان بحقيقة تقدم القوات الروسية في الشرق وسيطرتها على مدن عديدة في إقليم الدونباس.

أيار.. انتصار استراتيجي روسي



تمكنت روسيا في شهر أيار من تحقيق "انتصار استراتيجي" بالسيطرة على ماريوبول لما تتمتع به المدينة من أهمية اقتصادية (لا سيما في صناعة التعدين) وعسكرية، وذلك بعد السيطرة على مصنع آزوفستال.

وبعد السيطرة على المدينة المطلة على بحر آزوف، بقيت على الجانب الآخر في الشرق مدينتا سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك كآخر جيب للقوات الأوكرانية في لوغانسك آنذاك.

وفي 28 أيار، تمكنت القوات الموالية لروسيا من السيطرة على مدينة ليمان، التي تشكل مركزاً مهماً للسكك الحديدية في منطقة دونيتسك.

وشهد الشهر نفسه تواصل حلقات الدعم الغربي لأوكرانيا، عندما تعهدت مجموعة السبع بتقديم 19.8 مليار دولار، كما وافق الكونغرس الأميركي، في 19 مايو، على تقديم 40 مليار دولار دعماً لجهود الحرب في أوكرانيا.

وفي 30 أيار، أقر الاتحاد الأوروبي اتفاقاً للسماح بخفض وارداته من النفط الروسي بنسبة 90 بالمئة بحلول نهاية العام.

حزيران.. 200 قتيل أوكراني يومياً



وفي سياق تواصل الدعم الأميركي، تعهدت الولايات المتحدة، مطلع شهر حزيران، بإرسال أنظمة صاروخية إلى أوكرانيا، بينما هدد الرئيس الروسي على أثر ذلك بضرب أهداف جديدة إذا أمدت أميركا كييف بصواريخ بعيدة المدى.

وقدّر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، حينها نسبة سيطرة الروس بالأراضي الأوكرانية بنحو 20 بالمئة.. في الوقت الذي نقلت فيه تقارير عن مسؤول روسي قوله إن ما بين 100 إلى 200 جندي أوكراني يقتلون يومياً في المعارك.

تزامنت تلك التقديرات مع تكثيف القوات الروسية قصفها المدفعي في دونباس، واحتدام القتال في "سيفرودونيتسك"، قبل أن يعلن حاكم لوغانسك في 21 يونيو عن أن القوات الروسية سيطرت على مدينة سيفيرودونتسك الاستراتيجية.

وانتهى شهر حزيران بتطور دراماتيكي بانسحاب القوات الروسية من "جزيرة الثعبان"، بعد أن بررت موقفها آنذاك بكونه "بادرة حسن نية".

تموز.. انفراجة في تصدير الحبوب



في الثالث من تموز، وبعد إحكام السيطرة على سيفيرودونتسك وليسيتشانسك، أعلنت القوات الروسية السيطرة على منطقة لوغانسك، فيما تتبقى أمامها منطقة دونيتسك لإحكام قبضتها على إقليم دونباس بأكمله آنذاك.

وأمام هذا التقدم الروسي، أعلن وزير الدفاع الأوكراني في 11 تموز عن مساعي بلاده لتشكيل جيش من مليون جندي بأسلحة مقدمة من الناتو؛ لاسترداد جنوب البلاد من القوات الروسية.

كذلك، أعلن الرئيس الأوكراني لاحقاً في 24 تموز اتجاه قوات بلاده نحو خيرسون الواقعة تحت سيطرة الروس.

على الجانب الآخر، شهد الشهر نفسه تطوراً مهماً في سياق معالجة تبعات الحرب على الأمن الغذائي حول العالم، وذلك بتوقيع اتفاق في إسطنبول للسماح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وعلى الجانب الآخر، وفي 25 تموز، أعلنت غازبروم الروسية مزيداً من خفض إمدادات نورد ستريم 1 إلى الاتحاد الأوروبي.

آب.. شبح "الكارثة النووية"



مع تلك التطورات، أطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، واحدا من أشهر تحذيراته خلال العام، عندما قال إن "العالم على بعد خطوة واحدة غير محسوبة من الإبادة النووية" مع احتدام المعارك في أوكرانيا.

وجاء ذلك في وقت تبادلت فيه روسيا وأكرانيا الاتهامات بخصوص قصف استهدف محطة زابوريجيا النووية (جنوبي أوكرانيا) في الخامس من آب، وسط تحذيرات من "كارثة نووية محتملة".

وفي 11 آب، هزت سلسلة من الانفجارات قاعدة ساكي الواقعة في غرب شبه جزيرة القرم، تلا ذلك في 20 آب هجوم بطائرة مسيرة استهدف أسطول البحر الأسود الروسي في شبه الجزيرة.

واستطاعت أوكرانيا بعد ذلك إحراز تقدم في بعض المناطق التي تسيطر عليها روسيا، في وقت أقرت فيه الولايات المتحدة حزمة مساعدات جديدة لكييف بقيمة 775 مليون دولار، كما تعهد الرئيس بايدن بمساعدات عسكرية لكييف بنحو 3 مليارات دولار.

وعملت روسيا على تقوية موقفها ميدانياً، وهو ما ظهر من خلال أوامر أصدرها الرئيس الروسي بزيادة أعداد القوات الروسية بنسبة 10 بالمئة، فضلاً عن الإعلان في نهاية أغسطس عن توقف إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب غازبروم1 قائلة إنه بحاجة إلى إصلاحات، ما أدى لتسجيل أسعار الغاز لاحقاً ارتفاعاً قياسياً في أوروبا.

أيلول.. روسيا تضم 4 مناطق في استفتاء شعبي



تطورات دراماتيكية للأحداث الميدانية شهدها شهر أيلول، عندما تمكنت القوات الأوكرانية من تحقيق تقدم على أكثر من جبهة، بينما نجحت روسيا في استفتاء شعبي في ضم أربع مناطق أوكرانية إليها في 29 أيلول.



في 11 أيلول، أعلنت كييف عن مكاسب عسكرية كبيرة بعد هجوم سريع على القوات الروسية شرقي البلاد، أدى لانسحاب روسي من بلدات رئيسية. كما أعلن الجيش الأوكراني عن أنه اكتشف "مئات الجثث في مقبرة جماعية" في مدينة إيزيوم التي سيطر عليها من القوات الروسية.



ومع تلك التقدمات الأوكرانية، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 21 أيلول، التعبئة العسكرية الجزئية وسط استنكار غربي للقرار.



تشرين الأول.. القوات الأوكرانية تواصل التقدم جنوباً



واصلت القوات الأوكرانية التقدم جنوباً في شهر تشرين الأول، وهو الشهر الذي شهد انسحاب القوات الروسية من مدينة ليمان (التي سبق وسيطرت عليها في شهر مايو الماضي)، بينما كان استهدفت أكبر حملة قصف جوي روسي مدناً اوكرانية بعد تفجير جسر القرم.

ومع تقدم القوات الأوكرانية، بدأت روسيا في 13 تشرين الأول في إجلاء المدنيين من خيرسون، وهي العملية التي أتمتها موسكو في 28 تشرين الأول استعداداً لمعركة خيرسون.

تشرين الثاني.. انسحاب روسي من خيرسون



ضمن جهود التعبئة وزيادة القدرات العسكرية، أعلنت روسيا في الخامس من نوفمبر عن السماح باستدعاء جنود الاحتياط ليشمل المدانين بجرائم خطيرة الذين غادروا السجن مؤخراً.



ميدانياً، وفي التاسع من الشهر نفسه، تلقى الجيش الروسي أوامر بالانسحاب من مدينة خيرسون، وهو ما اعتبره الرئيس الأوكراني "بداية النهاية للحرب".

ويوم 26 تشرين الثاني، أشارت الاستخبارات البريطانية إلى معلومات حول استخدام صواريخ كروز منزوعة الرؤوس النووية في أوكرانيا.

كانون الأول.. تحذيرات من "هجوم بري محتمل" مطلع 2023



رغم التفاؤل الذي دب بصفوف القوات الأوكرانية، حذرت الحكومة في كييف في 16 كانون الأول، من أن روسيا تخطط لهجوم بري واسع النطاق مطلع العام المقبل 2023.

اتهم الجيش الأوكراني في مطلع الشهر نفسه روسيا باستخدام صواريخ ذات قدرة نووية برؤوس حربية غير متفجرة، من أجل استنزاف قدرات الدفاعات الجوية الأوكرانية.

لكن على الجهة الأخرى، وفي السابع من كانون الأول، قال بوتين إن خطر الحرب النووية يتصاعد، لكنه أشار إلى أن بلاده لن تكون البادئة في استخدام أسلحتها النووية.

سلسلة من الحروب في حرب واحدة.. متى تنتهي؟



وفيما يحبس العالم أنفاسه انتظاراً لمآلات الحرب القائمة في شرق أوروبا، فإن سيناريوهات توسع نطاقات الحرب وأمدها لا يزال مطروحاً وبقوة في ضوء التطورات على الأرض، إلى جانب سيناريوهات أخرى متفاوتة الخطورة، من بينها سيناريو استمرار الحرب حتى العام 2030، الذي تحدث عنه رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان.



ويأتي ذلك في ظل عدم وجود بوادر لإنهاء تلك الحرب أو الجلوس على طاولة المفاوضات لإيجاد حل سياسي سلمي يُنهي واحدة من أخطر الأزمات التي تعبر في مضمونها عن "سلسلة من الحروب في حرب واحدة" تقود إلى حرب عالمية ثالثة.



وبينما يدخل العالم العام 2023، فإن آمال التوصل لمقاربات سياسية -رغم تعقد الأزمة- لا تزال قائمة، لا سيما في ظل تبعاتها السلبية على مختلف الأطراف، بما في ذلك أوربا التي تبدو كمن أطلق النار على قدمه بالعقوبات المفروض على روسيا.. فهل يحمل العام الجديد بشائر نهاية الحرب؟ وما هو السيناريو الذي يُمكن من خلاله الوصول إلى هذه النتيجة؟

(سكاي نيوز عربية)