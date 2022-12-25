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عربي-دولي

"غازبروم" تعلن إرسال شحنة غاز جديدة إلى أوروبا عبر أوكرانيا

Lebanon 24
25-12-2022 | 04:30
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أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، أنها ستشحن 42.4 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا اليوم الأحد.
 
وقال ممثل الشركة سيرغي كوبريانوف، إن الشركة ستبدأ بتوريد شحنة جديدة من الغاز إلى أوروبا، كما هو متفق عليه مع الجانب الأوكراني عبر محطة سودجا بنحو 42.4 مليون متر مكعب، اعتبارا من اليوم 25 كانون الأول.
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وأكد أن محطة "سودجا" لا تزال المحطة الوحيدة التي تنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا.

وأشار إلى أن كييف ترفض استخدام محطة "سوخرانوفكا"، منذ أيار الماضي، بداعي أنه تخضع لسيطرة القوات الروسية في لوغانسك.
 
وأكد أن "غازبروم" تفي بجميع التزاماتها تجاه المستهلكين الأوروبيين، وأنه يتم دفع تكاليف خدمات النقل بالكامل.
 
المصدر: سبوتنيك
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