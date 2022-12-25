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انفجارات تهز العاصمة الأوكرانية كييف

Lebanon 24
25-12-2022 | 05:00
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هزت انفجارات قوية عدة مناطق في العاصمة الأوكرانية كييف اليوم الأحد، وأطلقت صفارات الإنذار في كامل أنحاء أوكرانيا.

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الأحد، أن دوي انفجارات سمعت في أنحاء مختلفة من كييف، وذلك بعد إطلاق صفارات الإنذار الجوي في العاصمة وباقي المناطق الأوكرانية.
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ولم ترد معلومات عن طبيعة الانفجارات حتى الآن، كما لم تذكر وسائل الإعلام أي شيء عما إذا وقعت انفجارات في أنحاء أخرى من أوكرانيا.

وكانت وسائل الإعلام الأوكرانية أفادت في وقت سابق بسماع صفارات الإنذار الجوي تدوي مختلف أرجاء المناطق الأوكرانية.


 وبحسب المعلومات والبيانات الرسمية لجهاز تنبيه السكان، بدأت إشارات الإنذار الأولى في كييف والمناطق المجاورة لها، ثم بعد ذلك تم إعلان حالة الطوارئ الجوية في كامل المدن الأوكرانية، تحسبا لغارات جوية.
 
المصدر: سكاي نيوز عربية
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