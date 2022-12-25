تلاها الأمير ويليام... رسالة مؤثرة من الملكة اليزابيث خلال قداس عيد الميلاد هذا ما جاء فيها

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قرأ الأمير ويليام بتأثر مقتطفات من خطاب للملكة الراحلة إليزابيث الثانية خلال قداس عيد الميلاد، كانت قد ألقته عام 2012 حين احتفلت بيوبيلها الماسي وأولمبياد لندن.واستضافت أميرة ويلز، كيت ميدلتون، حفل ترانيم عشية عيد الميلاد في كنيسة وستمنستر، مكرس لتكريم الملكة إليزابيث الثانية.وقال الأمير ويليام: "في عيد الميلاد، أذهلني دائما كيف تكمن روح العمل الجماعي أيضا في قلب قصة عيد الميلاد. أم شابة وأب مطيع مع طفلهما انضم إليهما رعاة فقراء وزوار من بعيد. جاؤوا مع مواهبهم لعبادة الطفل المسيح. من ذلك اليوم فصاعدا، ألهم الناس أن يلتزموا بمصالح الآخرين. هذا هو الوقت من العام الذي نتذكر فيه أن الرب أرسل ابنه الوحيد ليخدم لا ليُخدم".وتابع: "لقد أعاد الحب والخدمة إلى مركز حياتنا في شخص يسوع المسيح. إنها صلاتي في يوم عيد الميلاد هذا أن يستمر مثاله وتعليمه في الجمع بين الناس لتقديم أفضل ما لديهم في خدمة الآخرين".وألقت الملكة الخطاب كجزء من بث في عام 2012 من غرفة الرسم البيضاء في قصر باكنغهام.ولم يتضح بعد لماذا اختار الأمير ويليام هذا المقتطف بالذات من خطاب جدته. وفي عام 2012، احتفلت الملكة بيوبيلها الماسي ووصفت الاحتفالات في ذلك الوقت بأنها "لا تنسى بشكل خاص بالنسبة لي ولعائلتي".وقالت: "إنه لمن دواعي التواضع أن يختار الكثيرون الاحتفال بالذكرى السنوية لواجب انتقل إلي قبل ستين عاما".