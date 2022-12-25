الحرارة 48 درجة تحت الصفر... كم بلغ عدد الوفيات جراء العاصفة التي تضرب أميركا؟

Advertisement

أمضى سكان عدد من مناطق الولايات المتحدة، ليلة عيد الميلاد، أمس السبت، في أجواء من البرد الشديد بسبب عاصفة شتوية أودت بحياة 17 شخصا وأدت إلى اضطراب حركة النقل من إلغاء آلاف الرحلات الجوية إلى قطع طرق.وتتوقع خدمة الأرصاد الجوية الوطنية الأميركية أن تستمر العاصفة خلال عطلة نهاية الأسبوع قبل أن تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الموسمية الطبيعية "بحلول منتصف الأسبوع المقبل".وكان حوالي 530 ألف منزل بدون كهرباء مقابل 1.5 مليون في الوقت نفسه من الجمعة، خصوصا في ولايتي كارولاينا الشمالية ومين حيث تدنت درجات الحرارة إلى دون الصفر.وحذرت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية الأميركية من خطر الموت بسبب البرد، ودعت سكان المناطق المتضررة إلى البقاء في منازلهم. وقال المصدر نفسه إن درجة الحرارة انخفضت إلى 48 درجة مئوية دون الصفر.وتضرب عاصفة تعد الأعنف منذ عقود، البلاد، منذ مساء الأربعاء. وقد رافقتها رياح قطبية تسببت في تساقط ثلوج كثيفة لا سيما في منطقة البحيرات العظمى.