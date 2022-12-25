14
o
بيروت
13
o
طرابلس
7
o
صور
15
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
11
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
7
o
بشري
14
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
بالضرائب.. روسيا "تعاقب" من غادروا البلاد
Lebanon 24
25-12-2022
|
06:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
تستعد روسيا لفرض زيادة على الضرائب التي يدفعها المواطنون الذين غادروا البلاد، بعد العملية العسكرية التي تشنها موسكو على أوكرانيا المجاورة، منذ شباط الماضي.
وقال رئيس مجلس النواب الروسي "الدوما"، فياتشيسلاف فولودين، إن "المجلس يعد تشريعا بزيادة الضرائب على من غادروا البلاد".
Advertisement
وكتب على تطبيق "تلغرام": "من الصواب أن نلغي الامتيازات التي يحظى بها من غادروا روسيا الاتحادية، وفرض ضريبة أعلى عليهم. نعمل على التغييرات المناسبة للتشريع"، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.
ولم يتضح العدد المحدد للروس الذين غادروا بلادهم منذ بدء الحرب، لكن في أوائل تشرين الأول ذكرت بعض وسائل الإعلام المحلية، أن ما يصل إلى 700 ألف فروا بعد إعلان التعبئة في أيلول، لاستدعاء ما يصل إلى 300 ألف للقتال.
وتبلغ نسبة ضريبة الدخل في روسيا 13 بالمئة، يتم خصمها تلقائيا من الموظفين المحليين. ويتعين على الروس الذين يعملون بالخارج ولديهم التزامات ضريبية دفعها بشكل مستقل، وفقا لهيئة الضرائب الاتحادية الروسية.
وقال فولودين: "يمكن أن نتفهم تماما سبب فرارهم.. من أدركوا خطأهم عادوا بالفعل. الباقون عليهم أن يدركوا أن الأغلبية العظمى من المجتمع لا تؤيد أفعالهم، ويعتقدون أنهم خانوا وطنهم وأقاربهم وأصدقاءهم".
(سكاي نيوز عربية)
إقتصاد
عربي-دولي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
سيول وثلوج.. المنخفض الجوّي في لبنان سيبلغ ذروته في هذا الموعد!
Lebanon 24
سيول وثلوج.. المنخفض الجوّي في لبنان سيبلغ ذروته في هذا الموعد!
13:51 | 2022-12-25
25/12/2022 01:51:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن سحوبات الدولار.. ماذا سيجري غداً؟
Lebanon 24
بشأن سحوبات الدولار.. ماذا سيجري غداً؟
13:45 | 2022-12-25
25/12/2022 01:45:27
Lebanon 24
Lebanon 24
استعدّوا في لبنان.. الأمطار والرياح ستشتد في هذا التوقيت!
Lebanon 24
استعدّوا في لبنان.. الأمطار والرياح ستشتد في هذا التوقيت!
06:07 | 2022-12-25
25/12/2022 06:07:12
Lebanon 24
Lebanon 24
هويتهُ كُشِفت.. من هو مُطلق النار على آلية "اليونيفيل" في العاقبية؟
Lebanon 24
هويتهُ كُشِفت.. من هو مُطلق النار على آلية "اليونيفيل" في العاقبية؟
12:56 | 2022-12-25
25/12/2022 12:56:06
Lebanon 24
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان السابقة: "حابي غيّر سيارتيّ والغالي بيرخصلي" (فيديو)
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان السابقة: "حابي غيّر سيارتيّ والغالي بيرخصلي" (فيديو)
08:00 | 2022-12-25
25/12/2022 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
18:00 | 2022-12-25
بوتين: مستعدّ للتفاوض
17:30 | 2022-12-25
إسرائيل تفتح السدود المائية وتُغرق غزة
17:04 | 2022-12-25
"الإعصار القنبلة" يشلّ أميركا ويقتل 28 في 11 ولاية
16:59 | 2022-12-25
الملك تشارلز يحيي ذكرى والدته في رسالة عيد الميلاد
16:30 | 2022-12-25
الرئيس الجزائري يوقع الميزانية الأضخم في تاريخ البلاد
16:00 | 2022-12-25
بين التحديات والإنقسام.. هكذا كان وضع الإحتلال الإسرائيليّ عام 2022
فيديو
تم نقله برحلة قطار سرية إلى بولندا.. "بلومبرغ" تكشف مسار زيلينسكي من أوكرانيا إلى الولايات المتحدة (فيديو)
Lebanon 24
تم نقله برحلة قطار سرية إلى بولندا.. "بلومبرغ" تكشف مسار زيلينسكي من أوكرانيا إلى الولايات المتحدة (فيديو)
02:00 | 2022-12-24
26/12/2022 01:22:44
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا اعتقال قاتل الأكراد بباريس واستهدافه غيرهم بصالون حلاقة.. ومعلومات جديدة تُكشف عنه
Lebanon 24
شاهدوا اعتقال قاتل الأكراد بباريس واستهدافه غيرهم بصالون حلاقة.. ومعلومات جديدة تُكشف عنه
00:26 | 2022-12-24
26/12/2022 01:22:44
Lebanon 24
Lebanon 24
تحت عمق 1000 متر.. "مفاجأة" في قاع المحيط وفيديو يرصد
Lebanon 24
تحت عمق 1000 متر.. "مفاجأة" في قاع المحيط وفيديو يرصد
05:00 | 2022-12-22
26/12/2022 01:22:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact