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عربي-دولي

بعد شهر على إعتقالها... إبنة شقيقة خامنئي تدخل في إضراب عن الطعام

Lebanon 24
25-12-2022 | 06:42
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دخلت إبنة شقيقة المرشد الأعلى علي خامنئي، المعتقلة في سجن إيفين، في إضراب عن الطعام، بحسب ما أفادت "العربية".

والناشطة المدنية فريدة مرادخاني، ابنة بدرية حسيني خامنئي شقيقة المرشد ووالدها علي مرادخاني قيادي سابق، كانت اعتقلت منذ نحو الشهر، فيما تستمر التظاهرات في إيران بعد أن تفجر الحراك منذ أيلول الماضي إثر مقتل الشابة مهسا أميني على يد "شرطة الأخلاق".
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وكانت فريدة مرادخاني دعت الحكومات الأجنبية لقطع كل علاقاتها بطهران بسبب حملة القمع العنيفة التي تقوم بها السلطات، لكبح احتجاجات حاشدة أطلقت شرارتها وفاة الشابة مهسا أميني وهي قيد احتجاز الشرطة.

وحظي مقطع فيديو لفريدة، وهي مهندسة كان والدها شخصية بارزة في المعارضة وتزوج شقيقة خامنئي، بانتشار واسع على الإنترنت.
 
 
(العربية)
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