إرتفاع سريع في سعر صرف الدولار في العراق

أفاد "روسيا اليوم" عن ارتفاع سريع لسعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.



وذكرت أن منافذ بيع الدولار وشركات الصرافة، بدأت ببيع كل 100 دولار بـ155 ألف دينار عراقي.



وأضافت أن أسعار اليوم ارتفعت بنحو ثلاثة آلاف دينار لكل 100 دولار عن أسعار الأمس.

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(روسيا اليوم)