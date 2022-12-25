Advertisement

عربي-دولي

اعتقال 7 أشخاص "على صلة ببريطانيا" بسبب الاحتجاجات في ايران

Lebanon 24
25-12-2022 | 11:31
A-
A+
Doc-P-1023181-638075899989639992.jpeg
Doc-P-1023181-638075899989639992.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اعتقال 7 أشخاص بينهم مواطنون من مزدوجي الجنسية "على صلة بالمملكة المتحدة" بسبب الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الريال الايراني يسجل هبوطا قياسيا.. والبنك المركزي يلوم الاحتجاجات
lebanon 24
26/12/2022 01:24:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الإعدامات في ايران... هل تؤدي الى توقف الاحتجاجات؟
lebanon 24
26/12/2022 01:24:23 Lebanon 24 Lebanon 24
لأول مرة خاتمي يعلّق على الاحتجاجات في ايران.. وهذا ما قاله عن مهسا أميني
lebanon 24
26/12/2022 01:24:23 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة للتحقيق في وفيات الاحتجاجات في ايران
lebanon 24
26/12/2022 01:24:23 Lebanon 24 Lebanon 24

ايران

بريطانيا

احتجاجات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:00 | 2022-12-25
17:30 | 2022-12-25
17:04 | 2022-12-25
16:59 | 2022-12-25
16:30 | 2022-12-25
16:00 | 2022-12-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website