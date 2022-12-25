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عربي-دولي

بمناسبة الكريسماس.. زيلينسكي يتعهد بـ"صنع معجزة"

Lebanon 24
25-12-2022 | 12:00
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وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد بمناسبة عيد الميلاد، "رسالة تحد"، داعيا المواطنين إلى التحلي "بالصبر والإيمان"، ومبرزا أن "ثمن الحرية باهظ".

وتأتي رسالة زيلينسكي بعد عشرة أشهر من بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. كما تأتي في وقت قال فيه مسؤولون إن روسيا "شنت ضربات صاروخية مميتة" على وسط مدينة خيرسون عشية "الكريسماس"، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وإصابة العشرات. 
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وقال الرئيس الأوكراني، في مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية على فيسبوك: "يمكننا أن نشعر بروح عيد الميلاد التقليدية بشكل مختلف. لا يمكن أن يكون العشاء على طاولة العائلة لذيذا ودافئا. قد تكون هناك كراسي فارغة.. ولا يمكن أن تدق أجراس عيد الميلاد بصوت عالٍ لأن هناك ما هو أسوأ، مثل صفارات الإنذار والطلقات النارية والانفجارات".

وأضاف: "أوكرانيا ظلت تقاوم قوى الشر لـ300 يوم و8 سنوات، ومع ذلك في هذه المعركة، لدينا أسلحة قوية وفعالة: روحنا ووعينا وشجاعتنا وحكمة الله والفضائل التي تميل إلى فعل الخير وقهر الشر".

 واختتم زيلينسكي رسالته بالقول: "سنحتفل بأعيادنا كما هو الحال دائما. سنبتسم وسنكون سعداء.. الفرق واحد هو أننا لن ننتظر حدوث معجزة. سنصنعها بأنفسنا".
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