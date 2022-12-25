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عربي-دولي

روسيا ستزود إيران بـ 24 طائرة مقاتلة..مصادر استخباراتية تكشف ما يجري

Lebanon 24
25-12-2022 | 13:00
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تستعد روسيا لتزويد إيران بطائرات سوخوي Sukhoi Su-35 المقاتلة في المستقبل القريب، وفقًا لتقرير نشرته وسائل إعلام إسرائيلية نقلاً عن مسؤولين في المخابرات الغربية.

وقال تقرير لقناة 12 الإسرائيلية إن الصفقة قد تشمل ما يصل إلى 24 طائرة كانت معدة أصلا لمصر، في صفقة أحبطتها الولايات المتحدة.
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وبحسب التقرير بعد فشل الصفقة مع مصر بحثت موسكو عن مشترٍ محتمل جديد، وقيل إنها وجدته في طهران.

ويأتي التقرير بعد أن قالت وسائل إعلام إيرانية في سبتمبر إن طهران تدرس مثل هذا الشراء.

وأشار التقرير إلى أن المعلومات الاستخباراتية أشارت إلى أن الطيارين الإيرانيين كانوا بالفعل يستخدمون الطائرات للتدريب، دون الخوض في التفاصيل.

وحذرت واشنطن من علاقة واسعة النطاق بين إيران وروسيا تنطوي على معدات عسكرية خاصة بعد غزو القوات الروسية أوكرانيا في فبراير.

وكلا البلدين مستهدفان بعقوبات صارمة بسبب برنامج ايران النووي وروسيا بسبب هجومها على أوكرانيا.
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