روسيا ستزود إيران بـ 24 طائرة مقاتلة..مصادر استخباراتية تكشف ما يجري

تستعد روسيا لتزويد إيران بطائرات سوخوي Sukhoi Su-35 المقاتلة في المستقبل القريب، وفقًا لتقرير نشرته وسائل إعلام إسرائيلية نقلاً عن مسؤولين في المخابرات الغربية.



وقال تقرير لقناة 12 الإسرائيلية إن الصفقة قد تشمل ما يصل إلى 24 طائرة كانت معدة أصلا لمصر، في صفقة أحبطتها الولايات المتحدة.

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