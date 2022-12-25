إحباط أضخم عملية تهريب كبتاغون بالأردن .. داخل التمر!





وقال الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك الأردنية في بيان، إن كوادر الجمارك العاملة في مركز جمرك الكرامة الحدودي بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية تمكنت من إحباط تهريب 6 ملايين حبة من الكبتاغون المخدر، بما يعادل 1000 كغم، وجدت مخبأة داخل عجينة التمر، والتي تعد واحدة من أكبر وأضخم الضبطيات لحبوب الكبتاغون عددًا واحترافية التي حاول تجار المخدرات إدخالها إلى الأردن.

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ومعبر الكرامة الحدودي أو مجمع طريبيل الحدودي هو المعبر الحدودي الوحيد بين الأردن والعراق، ويقع بين بلدة الرويشد الأردنية في محافظة المفرق، وبلدة طريبيل العراقية في محافظة الأنبار، ويبعد حوالي 320 كيلومترا عن العاصمة الأردنية عمان، و 575 كلم عن العاصمة العراقية بغداد. أحبطت دائرة الجمارك الأردنية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، أكبر وأضخم عملية تهريب حبوب الكبتاغون المخدرة بواقع 6 ملايين حبة.وقال الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك الأردنية في بيان، إن كوادر الجمارك العاملة في مركز جمرك الكرامة الحدودي بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية تمكنت من إحباط تهريب 6 ملايين حبة من الكبتاغون المخدر، بما يعادل 1000 كغم، وجدت مخبأة داخل عجينة التمر، والتي تعد واحدة من أكبر وأضخم الضبطيات لحبوب الكبتاغون عددًا واحترافية التي حاول تجار المخدرات إدخالها إلى الأردن.ومعبر الكرامة الحدودي أو مجمع طريبيل الحدودي هو المعبر الحدودي الوحيد بين الأردن والعراق، ويقع بين بلدة الرويشد الأردنية في محافظة المفرق، وبلدة طريبيل العراقية في محافظة الأنبار، ويبعد حوالي 320 كيلومترا عن العاصمة الأردنية عمان، و 575 كلم عن العاصمة العراقية بغداد.

بدوره، قال مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك جلال القضاة، إن مرتبات الجمارك بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات العاملة في المراكز الحدودية، تعمل بكافة الإمكانيات على تجفيف منابع دخول المخدرات من خلال تعزيز رقابتها في المنافذ الحدودية، وضرب أوكار تجار السموم ومروجيها في ظل توسع مدى انتشار المؤثرات العقلية، ودخول أنواع جديدة مُصنّعة كيميائيًا.



وأعرب القضاة عن تقديره واعتزازه بجهود الكوادر الجمركية وقدرتهم على التصدي للأساليب الإجرامية المبتكرة في تهريب المخدرات بكل كفاءة واقتدار.