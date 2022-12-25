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الجيش الإسرائيلي يعلق استخدام مقاتلات F-35 حتى إشعار آخر

Lebanon 24
25-12-2022 | 14:30
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أعلن سلاح الجو الإسرائيلي منع استخدام 11 مقاتلة من طراز F-35 من صنع شركة "لوكهيد مارتن" الأميركية، حتى إشعار آخر، في أعقاب تحطم مقاتلة من طراز F-35B قبل أسبوعين في ولاية تكساس الأميركية، وفقاً لراديو "مكان" الإسرائيلي (هيئة البث العامة الإسرائيلية).
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وأفاد ناطق باسم الجيش الإسرائيلي، بأن قرار سلاح الجو يهدف إلى تمكينه من الإطلاع على نتائج عملية التحقيق الأميركية في حادث تحطم المقاتلة، واستخلاص النتائج، ومن ثم التوصية بالطريقة الأفضل لإعادة المقاتلات إلى الخدمة بشكل آمن.
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