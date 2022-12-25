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عربي-دولي

انتشال 3 جثث جديدة بعد أسبوع من غرق سفينة للبحرية الملكية في تايلاند

Lebanon 24
25-12-2022 | 15:00
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أعلنت البحرية الملكية في تايلندا، الأحد، انتشال ثلاث جثث إضافية من المياه بعد أسبوع على غرق سفينة تابعة لها في خليج.

وغرقت السفينة "إتش تي إم إس سوكوتاي" التابعة للبحرية في تايلندا 18 ديسمبر، على بعد حوالي 37 كيلومتراً من ساحل بانج سابان (جنوب)، ما استدعى عملية إنقاذ واسعة النطاق أنقذ خلالها 76 من أفراد الطاقم.
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والأحد، قال المتحدث باسم البحرية بوجرونج مونترادبالين "عثرنا على ثلاث جثث سيتم جلبها من أجل التعرف عليها وإجراء التشريح، ما سيستغرق نحو ثلاثة أو أربعة أيام".

وقال إنه تم إعلان المساحة المائية حيث غرقت "إتش تي إم إس سوكوتاي" وسفينتان أخريان في ذاك اليوم "منطقة وقاية من الكوارث" تحسباً لحصول تسرّب نفطي.

ورفعت البحرية حصيلة الضحايا إلى 18، بعدما عثر السبت على ثلاث جثث تأكد أن إحداها تعود لأحد أفراد الطاقم، علماً بأن بوجرونج لم يعطِ مزيداً من التفاصيل.

وبحسب البحرية، لا يزال 11 من أفراد الطاقم المؤلف من 105 عناصر، في عداد المفقودين.
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