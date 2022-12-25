ملك هولندا: الاعتذار عن حقبة العبودية "بداية طريق طويل"

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رحّب ملك هولندا في خطابه بمناسبة عيد الميلاد باعتذار الحكومة هذا الأسبوع عن دور الدولة الهولندية في 250 عاماً من العبودية، معتبراً أنّ ذلك يمثّل "بداية طريق طويل".وقال الملك فيليم ألكسندر من قصر "تن بوش" في لاهاي "لا أحد يتحمّل اليوم المسؤولية عن الأعمال غير الإنسانيّة التي لحقت بحياة أولئك الرجال والنساء والأطفال".وأضاف "لكن من خلال مواجهة ماضينا المشترك بصدق والاعتراف بالعبودية جريمة ضد الإنسانية، فإننا نضع الأسس لمستقبل مشترك".وتابع ملك هولندا "مستقبل نقف فيه ضدّ كلّ أشكال التمييز والاستغلال والظّلم المعاصرة".