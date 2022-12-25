الرئيس الجزائري يوقع الميزانية الأضخم في تاريخ البلاد

اعتمد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد، ميزانية عام 2023 التي توصف بأنها الأضخم في تاريخ البلاد.



ورصد للميزانية أكثر من 13736 مليار دينار جزائري أي ما يعادل نحو 100 مليار دولار.



وتضمنت الموازنة رصد 23 مليار دولار (3186 مليار دينار) لميزانية الدفاع، وهي الأكبر أيضاً في تاريخ الجزائر، وفقاً لصحيفة "رأي اليوم" الجزائرية.

Advertisement