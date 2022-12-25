الملك تشارلز يحيي ذكرى والدته في رسالة عيد الميلاد





وقال ملك بريطانيا إنه يشارك "من كل قلبه" إيمان والدته بالرب والناس. وكان الملك تشارلز يتحدث من كنيسة سانت جورج، المثوى الأخير للملكة الراحلة، والذي سبق أن ألقت منه رسالة عيد الميلاد عام 1999.

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وأضاف تشارلز "الأمر يتعلق بالإيمان بالقدرة الاستثنائية لدى كل فرد للتأثير على حياة الآخرين، من خلال الخير والتراحم، لإضاءة العالم من حولهم". استعاد الملك تشارلز ذكرى والدته الراحلة الملكة إليزابيث في رسالته الأولى للأمة كملك لبريطانيا بمناسبة عيد الميلاد، وتحدث عن إيمانه بالإنسانية في وقت تسوده "المصاعب والمعاناة".وقال ملك بريطانيا إنه يشارك "من كل قلبه" إيمان والدته بالرب والناس. وكان الملك تشارلز يتحدث من كنيسة سانت جورج، المثوى الأخير للملكة الراحلة، والذي سبق أن ألقت منه رسالة عيد الميلاد عام 1999.وأضاف تشارلز "الأمر يتعلق بالإيمان بالقدرة الاستثنائية لدى كل فرد للتأثير على حياة الآخرين، من خلال الخير والتراحم، لإضاءة العالم من حولهم".

ونقلت رويترز عن ملك بريطانيا قوله: “وفي هذا الوقت الذي تسوده المصاعب الشديدة والمعاناة، سواء بالنسبة لمن يواجهون صراعات أو مجاعات أو كوارث طبيعية في أنحاء العالم، أو من يسعون جاهدين في الداخل لتسديد فواتيرهم وتوفير الطعام والدفء لأسرهم، نرى السبيل في إنسانية البشر".