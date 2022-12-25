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عربي-دولي

إسرائيل تفتح السدود المائية وتُغرق غزة

Lebanon 24
25-12-2022 | 17:30
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أطلق قطاع غزة ليل السبت - الأحد نداء استغاثة، محذراً من وقوع كارثة إنسانية وبيئية، من جراء غرق عشرات المنازل، وأراضٍ زراعية جنوب القطاع، وذلك بعد تدفق مياه سدود وأودية فتحتها القوات الإسرائيلية.
وسجّلت وفاة في دير البلح بصعقة كهربائية، وجرحى نتيجة الأمطار الغزيرة المتواصلة، التي تسببت بانهيارات في أسقف عدة منازل.
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وأعلنت بلديات غزة حالة الطوارئ، لمواجهة الحالة الجوية النادرة، وإنقاذ مناطق غرقت بفعل السيول الجارفة، خصوصاً القريبة من السدود التي يتعمد الاحتلال فتحها كل شتاء لإلحاق الضرر بالمنازل والمزارع.

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