إطلاق نار في كنيسة بولاية كولورادو ومقتل شخصين

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لقي شخصان مصرعهما في حادث إطلاق نار وقع، الأحد، في قاعة "مملكة شهود يهوه" في مدينة ثورنتون بولاية كولورادو الأميركية بينما تقوم السلطات المعنية بفحص جهاز مشبوه عثرت عليه في مكان الحادث.وأكدت الشرطة في بيان أن رجلا أطلق النار على امرأة فقتلها ثم قتل نفسه قائلة إن الشخصين كانا متزوجين وأنهما كانا عضوين سابقين في مجمّع قاعة الملكوت.وغرّدت الشرطة قائلة إن "ثمة تواجدا مكثفا للشرطة في مكان الحادث. لا يوجد تهديد نشط".وقالت الشرطة في تغريدة منفصلة إن "وحدة المواد الخطرة تقوم حاليا بفحص جهاز مشبوه تم العثور عليه في مكان الحادث".وأضافت أن "التحقيق واستجواب الشهود وفحص مكان الحادث لا يزال جارياً".