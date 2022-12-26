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صحة

خبر هام عن كورونا.. الصحة العالمية: لا ننصح بجرعات لقاح إضافية

Lebanon 24
26-12-2022 | 00:00
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أعلنت منظمة الصحة العالمية للعربية، أمس الأحد، انها لا تنصح بجرعات لقاح إضافية لمواجهة الانتشار الجديد لكورونا.

 

ولفتت المنظمة إلى أن المتحور المنتشر حاليا في الصين من متحورات أوميكرون، ويشتمل على بعض الخصائص الأكثر خطورة إلى حد كبير، وينتشر بشكل أسرع حتى بين من تلقوا اللقاح، بحسب الدكتور أمجد الخولي رئيس اللوائح الصحية الدولية في منظمة الصحة العالمية.

 

ووصف الخولي متحور الصين الجديد بأنه سريع الانتشار وقليل الخطورة.

 

وكشفت حكومة إقليم تشجيانغ بشرق الصين، وهو أحد الأقاليم الصناعية الكبيرة القريبة من شنغهاي، أمس الأحد، أنها تواجه حاليا نحو مليون إصابة جديدة بكوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا يوميا، وتوقعت أن يتضاعف العدد إلى المثلين في الأيام المقبلة.

 

وعلى الرغم من الارتفاع القياسي في الإصابات المسجلة على الصعيد الوطني، أفاد المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أنه لم يتم تسجيل أي وفيات بسبب الفيروس في البر الرئيسي في الأيام الخمسة الماضية حتى يوم السبت الماضي.

 

وأطلق مواطنون وخبراء دعوات لنشر بيانات أكثر دقة مع ارتفاع عدد الإصابات بعدما أجرت بكين تغييرات جذرية على سياسة صفر-كوفيد التي أدت إلى فرض عمليات إغلاق صارمة على مئات الملايين من مواطنيها وأضرت بثاني أكبر اقتصاد في العالم.

 

وأصبحت الأرقام المسجلة في جميع أنحاء الصين غير مكتملة بعدما توقفت لجنة الصحة الوطنية عن تسجيل الإصابات غير المصحوبة بأعراض مما جعل من الصعب تتبع الإصابات.

 

وتوقفت اللجنة، أمس الأحد، عن الإعلان عن الإصابات اليومية، التي بدأ المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها في نشرها بعد ذلك.

 

ولم تتلق منظمة الصحة العالمية أي بيانات من الصين بشأن الحالات الجديدة التي دخلت المستشفيات بسبب إصابتها بفيروس كوفيد-19 منذ أن خففت بكين قيودها.

 

وذكرت المنظمة أن الفجوة الموجودة في البيانات قد يكون سببها الصعوبة التي تواجهها السلطات في إحصاء الحالات في أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان. (سكاي نيوز)

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