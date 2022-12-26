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عربي-دولي

3 قتلى في غرق قارب للسياح بالإكوادور

Lebanon 24
26-12-2022 | 00:30
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أدى غرق قارب لنقل السياح في الإكوادور الأحد، إلى مصرع 3 أشخاص بينهم طفلان، وفق ما أفادت سلطات محلية، التي أعلنت أنها تحقق في سبب غرق القارب في بحيرة كولتا بمنطقة الأنديز جنوبي كيتو.

وذكر بيان لأجهزة الأمن بالدولة الواقعة في أميركا الجنوبية أن من بين الضحايا "طفل رضيع يبلغ 5 أشهر وطفل آخر يبلغ 3 أعوام وامرأة تبلغ 53 عاماً".
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وأضاف مسؤولون أن "نحو 40 راكباً آخرين تم إنقاذهم من البحيرة" الأحد.
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