مفقودان بعد انهيار جليدي في النمسا

أفادت وكالة الأنباء النمساوية "إيه بي إيه" أن شخصين لا يزالان في عداد المفقودين، بعد انهيار جليدي وقع في منطقة للتزلج الحر غربي النمسا، الأحد.



وجاء الإعلان بعد إطلاق عمليات بحث استهدفت في البداية 10 أشخاص، يُخشى أن يكونوا قد دفنوا تحت الجليد.

Advertisement