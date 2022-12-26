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عربي-دولي

مفقودان بعد انهيار جليدي في النمسا

Lebanon 24
26-12-2022 | 01:00
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أفادت وكالة الأنباء النمساوية "إيه بي إيه" أن شخصين لا يزالان في عداد المفقودين، بعد انهيار جليدي وقع في منطقة للتزلج الحر غربي النمسا، الأحد.

وجاء الإعلان بعد إطلاق عمليات بحث استهدفت في البداية 10 أشخاص، يُخشى أن يكونوا قد دفنوا تحت الجليد.
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النمسا

انهيار جليدي

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