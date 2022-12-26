ميدفيديف: العالم على شفا حرب عالمية ثالثة

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قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديميتري ميدفيديف، إن العالم على شفا حرب عالمية ثالثة وكارثة نووية إذا لم تحصل موسكو على ضمانات أمنية تناسبها، مؤكداً أن بلاده ستبذل قصارى جهدها لمنع نشوب حرب عالمية ثالثة ووقوع كارثة نووية.وأكد ميدفيديف أن أهداف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والجارية منذ أواخر شباط الماضي "سيتم تحقيقها"، مشدداً على ان بلاده ستبذل قصارى جهدها لضمان عدم وجود النظام الحالي في كييف.وأشار ميدفيديف إلى أن التوتر سيستمر "إلى أجل غير مسمى" في حال عدم حصول روسيا على ضمانات أمنية تناسبها، مذكرا بأن "الشيء الوحيد الذي يوقف أعداءنا اليوم هو إدراك أن روسيا ستسترشد بأساسيات سياسة الدولة في مجال الردع النووي. إذا ظهر تهديد حقيقي فإنها ستعمل على حلها".