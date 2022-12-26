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وزير التعليم العالي لطالبان: لو ألقوا قنبلة ذرية لن نتراجع عن منع تعليم النساء

Lebanon 24
26-12-2022 | 03:00
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قال وزير التعليم العالي التابع لحركة طالبان، محمد نديم: "لو ألقوا علينا قنبلة ذرية لن نتراجع" عن قرار منع التعليم الجامعي للنساء.

وأضاف: "مستعدون لعقوبات توقع علينا من جانب المجتمع الدولي".
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(العربية)
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