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عربي-دولي

سقوط حطام مسيّرة يودي بحياة 3 عسكريين في روسيا

Lebanon 24
26-12-2022 | 02:30
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أفادت وكالة "تاس" للأنباء، عن وفاة ثلاثة عسكريين روس جراء الجروح التي أصيبوا بها، بعد سقوط حطام طائرة مسيرة، في قاعدة "إنجلز" الجوية في ساراتوف.

وأضافت أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت الطائرة المسيرة.
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(الشرق)
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