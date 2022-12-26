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عربي-دولي

مطار بغداد الدولي يعلن إيقاف الحركة الملاحية.. ماذا يجري؟

Lebanon 24
26-12-2022 | 04:00
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نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن بيان لإدارة المطار، أن "حركة الملاحة توقفت، بسبب الظروف الجوية ووصول مدى الرؤية إلى أقل من 400م".

وأضافت: "سيتم الإعلام عن أي مستجدات تخص الحركة الجوية في المطار".
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