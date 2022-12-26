مطار بغداد الدولي يعلن إيقاف الحركة الملاحية.. ماذا يجري؟

نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن بيان لإدارة المطار، أن "حركة الملاحة توقفت، بسبب الظروف الجوية ووصول مدى الرؤية إلى أقل من 400م".



وأضافت: "سيتم الإعلام عن أي مستجدات تخص الحركة الجوية في المطار".

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