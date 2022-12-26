وفد رسمي إثيوبي بقيادة رئيس البرلمان يصل تيجراي

أفادت هيئة البث الإثيوبية "فانا"، بأن وفداً رسمياً بقيادة رئيس البرلمان وصل الاثنين، إلى عاصمة إقليم تيجراي لأول مرة منذ عامين تنفيذاً لاتفاق السلام..



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