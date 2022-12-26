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وفد رسمي إثيوبي بقيادة رئيس البرلمان يصل تيجراي

Lebanon 24
26-12-2022 | 02:29
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أفادت هيئة البث الإثيوبية "فانا"، بأن وفداً رسمياً بقيادة رئيس البرلمان وصل الاثنين، إلى عاصمة إقليم تيجراي لأول مرة منذ عامين تنفيذاً لاتفاق السلام..
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