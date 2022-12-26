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الطقس السيء يودي بحياة 4 أشخاص في الفلبين

Lebanon 24
26-12-2022 | 02:36
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قالت السلطات الفلبينية، إن الأحوال الجوية السيئة أودت بحياة 4 أشخاص، جنوب الأرخبيل ووسطه.

في جزيرة مينداناو، جنوب الأرخبيل، دفعت فيضانات نجمت عن أمطار غزيرة، نحو 46 ألف شخص إلى الفرار من منازلهم، كما راح ضحيتها شخصين وفقد 9 آخرين.
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وقبالة جزيرة ليتي بوسط البلاد، قال خفر السواحل إن رياحاً عاتية وأمواجاً مرتفعة أدت إلى غرق قارب صيد في يوم عيد الميلاد، مما أسفر عن وفاة اثنين من أفراد الطاقم بينما تم إنقاذ 6 آخرين.
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