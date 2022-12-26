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عربي-دولي

أوكرانيا: سنطالب بحرمان روسيا من مقعدها الدائم بمجلس الأمن

Lebanon 24
26-12-2022 | 04:30
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أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، بأن أوكرانيا تعتزم الدعوة، اليوم الاثنين، إلى حرمان روسيا من مقعدها الدائم في مجلس الأمن الدولي.

وأشار كوليبا إلى أن مسألة شغل روسيا مقعدا دائما في مجلس الأمن الدولي - مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين - تناقش أساسا في الأوساط الدبلوماسية.
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وبعدما أوضح أن هذه المسألة لم تطرح بعد في مؤتمرات صحافية أو بيانات عامة لقادة الدول والحكومات، قال كوليبا إنه "على مستوى أدنى، يتم طرح السؤال بالفعل حول ما يجب أن تصبح روسيا حتى لا تشكل تهديدا للسلام والأمن".
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