اسباب أساسية وراء رفض إسرائيل ارسال نظام القبة الحديدية إلى أوكرانيا

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التقى الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأربعاء في المكتب البيضاوي، لإرسال رسالة واضحة بالعزم والوحدة إلى الكرملين. كما نقل الاجتماع رسالة مهمة إلى النظام في إيران، الذي يزود روسيا بالأسلحة لدعم حربها الوحشية في أوكرانيا.وبحسب موقع "ذا ناشونال انترست" الأميركي، "خلال زيارة زيلينسكي، أعلن بايدن عن تغيير مهم بشكل خاص في سياسة الولايات المتحدة. سترسل واشنطن الآن أنظمة دفاع جوي باتريوت للدفاع عن أجواء أوكرانيا ضد المسيرات والصواريخ والضربات الجوية الروسية. في بعض النواحي، تسلط هذه الخطوة الضوء أيضًا على إسرائيل. فقد رفضت الأخيرة تزويد أوكرانيا بنظام القبة الحديدية للدفاع الجوي من بين أنظمة الأسلحة الإسرائيلية الأخرى. وضغط المسؤولون الأوكرانيون بشدة من أجل الحصول على هذه الأنظمة، وذلك من خلال الطلبات الرسمية الواردة من مكتب الرئيس ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع والسفارة الأوكرانية في إسرائيل".وتابع الموقع، "أسباب رفض إسرائيل عديدة. السبب الأول والأهم، تخشى إسرائيل، ومخاوفها مشروعة، من أنه إذا تم نشر أي من أنظمتها، فسوف يتم الاستيلاء عليها من قبل روسيا في ساحة المعركة. وحينها، من المؤكد أنه سيتم إرسالها إلى إيران لتحليلها. يمكن أن يمكّن هذا التحليل النظام من إيجاد طرق لمواجهة هذه الأنظمة في ساحات القتال حيث يتواجد وكلاء إيران وإسرائيل. هذا سيفيد حزب الله وحماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني في المواجهات المستقبلية مع إسرائيل. وأوضحت الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايتها أن هذه ليست مخاطرة كانت على استعداد لتحملها. ومن المحتمل أن تقول الحكومة الجديدة الشيء نفسه".وأضاف الموقع، "ثانيًا، تتحفظ إسرائيل على إرسال هذه الأنظمة إلى أي مكان آخر عندما يكون الجيش الإسرائيلي قد قيَّم بالفعل الحاجة الملحة للحصول على المزيد من الأنظمة والصواريخ الاعتراضية لحمايته. وتستمر ترسانات أسلحة حزب الله وحماس في النمو، على الرغم من جهود إسرائيل الناجحة إلى حد كبير لمنع تهريب الأسلحة الإيرانية. وسيستغرق إنتاج الأعداد اللازمة من الأنظمة والصواريخ المعترضة بعض الوقت، وقد يتراجع الجدول الزمني بسبب الصادرات إلى أوكرانيا. ثالثًا، لن يساعد مقدار الوقت المطلوب لتدريب القوات الأوكرانية على تشغيل القبة الحديدية أوكرانيا على المدى القصير. يمكن للمرء أن يفهم سبب رغبة أوكرانيا في هذا النظام، بالنظر إلى معدل نجاحه. ومع ذلك، من المحتمل أن يكون نظام باتريوت نظامًا أسهل لتدريب القوات الأوكرانية".وبحسب الموقع، "أخيرًا، لا ترغب إسرائيل في إثارة رد قاس من روسيا، التي تحتفظ بوجود كبير في سوريا، حيث تشارك إسرائيل في نشاط حركي منتظم لتحييد جهود النظام الإيراني لتهريب أسلحة متطورة إلى حزب الله في لبنان. وتشير التقارير الأخيرة إلى أن روسيا تسحب قواتها وأنظمتها، خاصة الدفاعات الجوية، من سوريا. لا يمكنهم صيانة الأنظمة السورية بسبب ندرة قطع الغيار، وقد رفضوا تجديد أنظمة الدفاع الجوي التي دمرها سلاح الجو الإسرائيلي. ومن المقرر الآن إعادة نشر بعض الأنظمة في أوكرانيا. ومع ذلك، فإن الروس لن يغادروا سوريا. وسواء شاءت إسرائيل ذلك أم لا، فمن المحتمل أن يكون الوجود العسكري الروسي قضية طويلة الأمد يجب على إسرائيل التعامل معها".وتابع الموقع، "في بعض النواحي، قد يوفّر قرار بايدن تقسيمًا أنظف للعمل مع واشنطن. مع نشر أنظمة باتريوت، لن تحتاج أوكرانيا إلى القبة الحديدية بشكل عاجل. ويمكن لإسرائيل الآن التركيز على المساعدة التي التزمت بتقديمها لأوكرانيا. وافقت إسرائيل على تقديم المساعدة الإنسانية. يمكن لإسرائيل أيضًا تزويد أوكرانيا بمعلومات استخباراتية دقيقة وفي الوقت المناسب حول الأنشطة الإيرانية وكذلك المسيرات والصواريخ الباليستية التي ترسلها طهران إلى روسيا. يمكن لإسرائيل أيضًا إرسال أجهزة استشعار ونظام إنذار مبكر متكامل من شأنه أن يساعد أوكرانيا بشكل كبير، بناءً على التجربة الإسرائيلية. إن قرار بايدن بإرسال صواريخ باتريوت إلى أوكرانيا يحمل نفس المخاطر التي قد تتعرض لها إسرائيل، بالطبع. ويمكن استغلال الأنظمة الأميركية التي تم الاستيلاء عليها من قبل كل من روسيا وإيران، وبالتالي إضعاف فعاليتها في ساحة المعركة. وبحسب ما ورد تم بالفعل الاستيلاء على بعض الأنظمة الأميركية من قبل الروس في أوكرانيا وإرسالها إلى إيران. لكن بالنسبة لأميركا، فإن الرغبة في دعم النظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة قد تتفوق على مثل هذه المخاوف".وأضاف الموقع، "يجب على بايدن ومستشاريه أن يقرروا بأنفسهم ما إذا كانت هذه المخاطر تستحق المخاطرة. ومع ذلك، تجدر الإشارة أيضًا إلى أن البنتاغون قد لا يكون لديه بالفعل أنظمة دفاع جوي كافية حول العالم لتزويد قواته المنتشرة. وأجبرت الحرب في أوكرانيا البلدان على تحديد مصالحها الوطنية بوضوح. لقد ألقى تورط إيران في هذه الحرب الضوء على تحالف يمكن ويجب أن تواجهه الولايات المتحدة وأوروبا وبقية العالم الحر. حتى الآن، أصبح من الواضح تمامًا أن الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران قد مات في الواقع، كما قال بايدن مؤخرًا، حتى لو رفض التصريح بذلك رسميًا. هذه هي الخطوة الصحيحة، بالنظر إلى أن تخفيف العقوبات المرتبط بها من شأنه أن يثري النظام في الوقت الذي يجب أن يحرم فيه الغرب إيران من الأموال اللازمة لمساعدة العدوان الروسي على أوكرانيا. كما يجب معاقبة النظام على انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان".وختم الموقع، "عوضاُ عن مساعدة إيران على الاستقرار اقتصاديًا، يجب أن يكون الهدف إضعافها بكل الطرق الممكنة. هذا سوف يساعد أوكرانيا والولايات المتحدة في جهد مشترك لهزيمة الحرب العدوانية الروسية".