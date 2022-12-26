هل ستصبح العلاقة بين الرياض وواشنطن أقوى في العام 2023؟



كان عام 2022 عامًا مهمًا للعلاقات الأميركية السعودية، حيث تصادم البلدان على عدة جبهات على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، بما في ذلك، قرار أوبك + بخفض إنتاج النفط بشكل كبير.

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وبحسب موقع "ميدل ايست أي" البريطاني، "يقول الخبراء إن العلاقة، التي استندت على مدى العقود السبعة الماضية إلى تبادل النفط في مقابل الأمن، كانت فريدة بشكل خاص هذا العام، حيث كانت من جانب واحد إلى حد كبير، وذلك بعد أن قدمت الولايات المتحدة تنازلات كبيرة اللمملكة العربية السعودية بينما تم تجاهل واشنطن مرارًا وتكرارًا. وكان وصول جو بايدن كرئيس للولايات المتحدة بمثابة نقطة تحول ملحوظة في العلاقة مع الرياض، التي كانت تربطها أربع سنوات من العلاقات الحميمة مع إدارة سلفه دونالد ترامب".



وتابع الموقع، "على الرغم من قيام بايدن بعدد من التحركات لإغضاب الرياض في أوائل عام 2021، فقد اتخذت الإدارة الأميركية العام الماضي خطوات عديدة لإرضاء المملكة، بينما رفضت المملكة العربية السعودية بدورها الطلبات الأميركية لزيادة إنتاج النفط. وقال قال عبد الله العوده، مدير البحوث الخليجية للديمقراطية في العالم العربي الآن، للموقع: "الأمر لا يتعلق حتى بالديمقراطية أو بحقوق الإنسان. حتى من حيث المصلحة ومن حيث السياسة الواقعية، فهو لا يعمل لصالح الولايات المتحدة". وقال العوده: "ما كان يشعر به ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حتى الآن هو أنه يتمتع بحصانة قانونية؛ ولديه حصانة سياسية؛ وله الحماية العسكرية من الولايات المتحدة. وكل ذلك مقابل لا شيء، مجرد استخدام النفط كرافعة ضد الأميركيين"."



وأضاف الموقع، "في شباط، شنت روسيا غزوها لأوكرانيا، مع دعم العالم الغربي بقوة لأوكرانيا. فالمملكة العربية السعودية، مثل العديد من البلدان الأخرى في الشرق الأوسط وأجزاء أخرى من العالم، لم تنضم إلى إدانة موسكو، بل حافظت على موقف أكثر حيادية. وقال جورجيو كافيرو، الرئيس التنفيذي لشركة Gulf State Analytics، وهي شركة استشارية للمخاطر الجيوسياسية مقرها واشنطن، "كانت العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية متوترة للغاية طوال عام 2022. لقد أزعج موقف الرياض المحايد نسبيًا تجاه الغزو الروسي لأوكرانيا واشنطن، التي كانت تود أن ترى المملكة تتحد مع الغرب ضد موسكو"."



وتابع الموقع، "في تموز، زار بايدن المملكة العربية السعودية في رحلة قال نشطاء حقوقيون سعوديون إنها خيانة لوعود الرئيس الأميركي في الحملة الانتخابية. وأدت الزيارة إلى توقيع اتفاقية بشأن شبكات اتصالات 5G و 6G في المملكة العربية السعودية، ووافقت الرياض على فتح مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية المدنية الإسرائيلية مقابل السيطرة السعودية على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر. كما تم تمديد الهدنة في اليمن لمدة شهرين آخرين، وانتهت في وقت لاحق في تشرين الأول. ومع ذلك، غادر بايدن جدة دون اتفاق بشأن تعزيز إنتاج النفط أو تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وهما هدفان رئيسيان للزيارة".



وبحسب الموقع، "كانت زيارة بايدن محاولة لتهدئة العلاقات المتوترة بين الشريكين منذ فترة طويلة. ومع ذلك، تصاعدت حدة التوترات بحلول تشرين الأول، عندما قررت المملكة العربية السعودية وأوبك + التي تقودها روسيا خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا. وقوبل قرار أوبك + بالغضب في واشنطن، حيث يبحث المسؤولون والمشرعون الأميركيون في السبل التي يمكن بواسطتها لواشنطن تفكيك كارتل النفط أو استخدام النفوذ ضد المملكة العربية السعودية لعكس هذه الخطوة. قدمت مجموعة من المشرعين تشريعات لوقف كل الدعم العسكري للسعودية، وكذلك الإمارات العربية المتحدة. ومع ذلك، منذ ذلك الحين، لم يؤد الغضب إلى اتخاذ أي إجراءات ملموسة. ومع انخفاض أسعار الغاز في الولايات المتحدة بشكل كبير، قال المسؤولون إن المرارة الأولية بشأن قرار أوبك + قد هدأت".



وتابع الموقع، "في حين أنه لا تزال العلاقة متوترة، استمرت إدارة بايدن في اتخاذ خطوات ساعدت ولي العهد السعودي، بما في ذلك في تشرين الثاني، عندما قدمت وثيقة قضائية تفيد بأن محمد بن سلمان يتمتع بحصانة دبلوماسية من الدعوى المرفوعة ضده بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي. بعد ذلك، في الشهر الماضي عندما حاول السناتور الأميركي بيرني ساندرز التصويت على قرار صلاحيات حرب اليمن الذي كان من شأنه أن ينهي تمامًا الدعم الأميركي لجهود الحرب التي يبذلها التحالف الذي تقوده السعودية، تدخل البيت الأبيض في اللحظة الأخيرة لإقناع المشرعين بعدم التصويت لصالح مشروع القانون. في النهاية، سحب ساندرز التصويت. ويقول الخبراء إن كل الامتيازات الممنوحة للرياض تمت دون أي فائدة ملموسة للولايات المتحدة".

