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عربي-دولي

إيران: الاتفاق النووي لايزال مطروحاً على طاولة المفاوضات

Lebanon 24
26-12-2022 | 05:00
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نقلت وكالة "تسنيم" للأنباء عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قوله الاثنين، إن الاتفاق النووي ما زال مطروحاً على طاولة المفاوضات، متهماً الولايات المتحدة باتباع نهج "مزدوج ومتناقض. مواقفهم سلبية لكن سلوكهم ورسالتهم عبر الوسطاء شيء آخر".
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وأضاف: "كما تم الإعلان مرات عديدة، فإن نص الاتفاق بناء على المفاوضات بين الأطراف ونص الاقتراح النهائي الذي قدمه كبير المفاوضين الأوروبيين لإيران وأميركا جاهز للتوقيع. مماطلة الأميركيين هي ما أضاع الفرصة".
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